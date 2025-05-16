Інтерфакс-Україна
Економіка
09:47 16.05.2025

Аграрії в сезоні-2025 засіяли 87% ярих зернових та зернобобових від плану

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Аграрії в сезоні-2025 засіяли 87% ярих зернових та зернобобових від плану

Україна станом на 16 травня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 4,95 млн га, що складає 87% плану, але дещо відстає від минулорічного показника в 5,1 млн га, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства у п'ятницю.

Згідно з його даними, за тиждень було засіяно 631,5 тис. га. При цьому в 11 областях сіють гречку, у 20 – сою.

Як зазначило Мінагрополітики, кукурудзою наразі вже засіяно 3,5 млн грн (2,9 млн га тижнем раніше), ячменем – 743,1 тис. га (733,4 тис. га), ярою пшеницею – 215,2 тис. га (212,6 тис. га), горохом - 208,9 тис. га (205,7 тис. га), вівсом – 157 тис. га (157 тис. га), гречкою – 16,3 тис. га (7 тис. га), просом – 25,2 тис. га (15,7 тис. га).

Відповідно до плану посіви кукурудзи досягли 87%, ячменю – 96%, ярої пшениці – 95%, гороху – 97%, вівса – 98%, гречки – 24%, проса – 33%.

У минулому році на 16 травня кукурудзою було засіяно 3,56 млн грн, пшеницею – 249 тис. га, ячменем – 781,6 тис. га, горохом - 162,1 тис. га, вівсом – 166,7 тис. га, гречкою – 48,1 тис. га, просом – 43,1 тис. га.

Відповідно до інформації Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Полтавська – 533,4 тис. га, Чернігівська – 435 тис. га, Вінницька – 368,2 тис. га, Кіровоградська – 362,6 тис. га та Київська область – 359,2 тис. га.

Технічні культури засіяні на площі 3,9 порівняно із 3,432 млн га тижнем раніше. У тому числі посіви під соняшником досягли – 3,9 млн га (3,5 млн га тиждень тому та 4,6 млн га торік), сої – 1,73 млн га (1,3 млн га та 1,64 млн га) та цукрових буряків – 0,22 млн га (0,22 млн га та 0,25 млн га).

Мінагрополітики зазначає, що посіви соняшнику наразі складають 77% від плану, сої – 72%, а цукрового буряку – 99%.

Теги: #зернові #посівна #зернобобовые

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