"ТАС Агро" у сезоні-2025 відвів під ярі сільгоспкультури на 40 тис. га

Агрохолдинг "ТАС Агро" завершив весняну посівну кампанію 2025 року, в ході якої засіяв яровими культурами близько 40 тис. га, повідомила пресслужба компанії в Facebook.

За інформацією агрохолдингу, в структурі виробничих площ 16 тис. га відведено під соняшник, 15 тис. га – під сою, 7 тис. га – під кукурудзу, 160 га – під технічні коноплі. Компанія зауважила, що цьогоріч зменшила посів кукурудзи, відмовилася від вирощування цукрового буряку, проте розпочала вирощування технічної коноплі в тестовому режимі.

"Посівна 2025 року значно відрізняється від попередніх, передусім аномальними погодними умовами та постійними повітряними тривогами, які заважали роботі техніки. Сніговий покрив у квітні та заморозки в першій декаді травня дещо пригальмували посівну компанію, проте ми скорегували роботу виробничих підрозділів і впоралися в оптимальні терміни. Цьогорічна посівна показала, що ми обрали правильну стратегію з оновлення технічного парку та залучення до роботи власного персоналу, який відпрацював злагоджено і відповідально, незважаючи на усі вищеперераховані негаразди. Зокрема, в деякі дні нам вдавалося сіяти 2,3 тис. га за продуктивну добу", - розповів генеральний директор ТОВ "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

Він додав, що в агрохолдингу уже отримали якісні сходи ярих культур і зосереджені на їх захисті від хвороб та шкідників. Не залучений до поточних робіт персонал готується до жнив, які за попередніми прогнозами стартують через місяць.

Агрохолдинг "ТАС Агро" створено 2014 року. До його земельного банку входять 88 тис. га в Чернігівській, Сумській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Спеціалізується на рослинництві, потужності елеваторів агрохолдингу становлять близько 250 тис. тонн. Тваринницький бізнес представлений стадом ВРХ у 5,5 тис. голів, з яких 2,5 тис. голів - дійне стадо.

Агрохолдинг входить до групи "ТАС", заснованої в 1998 році. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

Засновником "ТАС" і бенефіціаром агрохолдингу "ТАС Агро" є Сергій Тігіпко.