Інтерфакс-Україна
Економіка
14:47 26.05.2025

"ТАС Агро" у сезоні-2025 відвів під ярі сільгоспкультури на 40 тис. га

2 хв читати
"ТАС Агро" у сезоні-2025 відвів під ярі сільгоспкультури на 40 тис. га

Агрохолдинг "ТАС Агро" завершив весняну посівну кампанію 2025 року, в ході якої засіяв яровими культурами близько 40 тис. га, повідомила пресслужба компанії в Facebook.

За інформацією агрохолдингу, в структурі виробничих площ 16 тис. га відведено під соняшник, 15 тис. га – під сою, 7 тис. га – під кукурудзу, 160 га – під технічні коноплі. Компанія зауважила, що цьогоріч зменшила посів кукурудзи, відмовилася від вирощування цукрового буряку, проте розпочала вирощування технічної коноплі в тестовому режимі.

"Посівна 2025 року значно відрізняється від попередніх, передусім аномальними погодними умовами та постійними повітряними тривогами, які заважали роботі техніки. Сніговий покрив у квітні та заморозки в першій декаді травня дещо пригальмували посівну компанію, проте ми скорегували роботу виробничих підрозділів і впоралися в оптимальні терміни. Цьогорічна посівна показала, що ми обрали правильну стратегію з оновлення технічного парку та залучення до роботи власного персоналу, який відпрацював злагоджено і відповідально, незважаючи на усі вищеперераховані негаразди. Зокрема, в деякі дні нам вдавалося сіяти 2,3 тис. га за продуктивну добу", - розповів генеральний директор ТОВ "ТАС Агро" Олег Заплетнюк.

Він додав, що в агрохолдингу уже отримали якісні сходи ярих культур і зосереджені на їх захисті від хвороб та шкідників. Не залучений до поточних робіт персонал готується до жнив, які за попередніми прогнозами стартують через місяць.

Агрохолдинг "ТАС Агро" створено 2014 року. До його земельного банку входять 88 тис. га в Чернігівській, Сумській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. Спеціалізується на рослинництві, потужності елеваторів агрохолдингу становлять близько 250 тис. тонн. Тваринницький бізнес представлений стадом ВРХ у 5,5 тис. голів, з яких 2,5 тис. голів - дійне стадо.

Агрохолдинг входить до групи "ТАС", заснованої в 1998 році. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

Засновником "ТАС" і бенефіціаром агрохолдингу "ТАС Агро" є Сергій Тігіпко.

Теги: #посівна #тас_агро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 16.05.2025
Аграрії в сезоні-2025 засіяли 87% ярих зернових та зернобобових від плану

Аграрії в сезоні-2025 засіяли 87% ярих зернових та зернобобових від плану

08:42 14.05.2025
"Астарта" завершила весняну посівну-2025, засіяно 146 тис. га яровими культурами

"Астарта" завершила весняну посівну-2025, засіяно 146 тис. га яровими культурами

12:39 13.05.2025
На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

На сьогодні зерновими та зернобобовими культурами засіяно 76% посівних площ - Шмигаль

17:59 09.05.2025
Аграрії засіяли 76% ярих зернових та зернобобових від плану та наздогнали минулорічний показник за площею

Аграрії засіяли 76% ярих зернових та зернобобових від плану та наздогнали минулорічний показник за площею

16:36 02.05.2025
Основним позитивом весняної посівної кампанії-2025 є сталість роботи аграріїв – міністр агрополітики

Основним позитивом весняної посівної кампанії-2025 є сталість роботи аграріїв – міністр агрополітики

10:27 02.05.2025
Посівна-2025: площі під сільгоспкультурами на 6,1% менше, ніж торік

Посівна-2025: площі під сільгоспкультурами на 6,1% менше, ніж торік

19:54 16.04.2025
"Контінентал" у сезоні-2025 відведе під сою 96 тис. га

"Контінентал" у сезоні-2025 відведе під сою 96 тис. га

09:45 11.04.2025
Посівна-2025 на 20,6% відстає від минулорічної

Посівна-2025 на 20,6% відстає від минулорічної

10:03 04.04.2025
Посівна-2025 на 8,7% випереджає минулорічну: посіяно 926 тис. га ярих зернових

Посівна-2025 на 8,7% випереджає минулорічну: посіяно 926 тис. га ярих зернових

18:41 01.04.2025
"Агротрейд" почав посівну камапнію-2025 з висіву гірчиці на 600 га

"Агротрейд" почав посівну камапнію-2025 з висіву гірчиці на 600 га

ВАЖЛИВЕ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

ОСТАННЄ

ДТЕК за останній тиждень відновив електропостачання майже 115 тис. абонентів у чотирьох областях

Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Україна найближчим часом може розпочати імпортувати газ по Трансбалканському коридору

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

Девелопери підкреслюють необхідність розширення фінансування та спрощення доступу населення до "єОселі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА