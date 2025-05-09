Інтерфакс-Україна
Економіка
17:59 09.05.2025

Аграрії засіяли 76% ярих зернових та зернобобових від плану та наздогнали минулорічний показник за площею

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Аграрії засіяли 76% ярих зернових та зернобобових від плану та наздогнали минулорічний показник за площею

Україна станом на 9 травня засіяла яровими зерновими та зернобобовими культурами 4,32 млн га, що відповідає тогорічному показнику та складає 76% від плану, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства у п'ятницю.

Згідно з його даними, за тиждень було засіяно 1,07 млн га та скорочено 6,1% відставання від минулорічного графіку посівів.

Як зазначило Мінагрополітики, кукурудзою наразі вже засіяно 2,9 млн грн (1,92 млн га тижнем раніше), ячменем – 733,4 тис. га (715,2 тис. га), ярою пшеницею – 212,6 тис. га (207,9 тис. га), горохом - 208,9 тис. га (205,7 тис. га), вівсом – 157 тис. га (157 тис. га), гречкою – 16,3 тис. га (7 тис. га), просом – 15,7 тис. га (6 тис. га).

Відповідно до плану посіви кукурудзи досягли 73%, ячменю – 94%, ярої пшениці – 93%, гороху – 96%, вівса – 97%, гречки – 18%, проса – 20%.

У минулому році на 10 травня кукурудзою було засіяно 2,84 млн грн, ячменем – 779,9 тис. га, ярою пшеницею – 244,9 тис. га, горохом - 161,6 тис. га, вівсом – 165 тис. га, гречкою – 14,8 тис. га, просом – 28,5 тис. га.

Відповідно до інформації Мінагрополітики, за темпами сівби лідирують Полтавська область – 509,7 тис. га, Кіровоградська – 352 тис. га, Чернігівська – 349,7 тис., Черкаська – 339,8 тис. га та Сумська область – 294,3 тис. га.

Технічні культури засіяні на площі 5,2 млн га порівняно із 3,432 млн га тижнем раніше та 5,42 млн га торік на цю ж дату.

У тому числі посіви під соняшником досягли – 3,5 млн. га (2,36 млн га тиждень тому та 3,96 млн га торік), сої – 1,3 млн га (0,73 млн га та 1,20 млн га) та цукрових буряків – 0,22 млн га (0,22 млн га та 0,25 млн га).

Мінагрополітики зазначає, що посіви соняшнику наразі складають 69% від плану, сої – 55,9%, а цукрового буряку – 99%.

Теги: #мінагрополітики #посівна

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