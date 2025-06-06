Інтерфакс-Україна
Економіка
15:13 06.06.2025

Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

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Мінагрополітики не обмежуватиме експорт олійних культур заради завантаження переробних підприємств – міністр агрополітики

Ніяких заяв про мита чи обмеження експорту олійних культур Міністерство аграрної політики та продовольства наразі не розглядає, наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час засідання парламенту в п`ятницю.

Міністр зауважив, що Міністерство аграрної політики та продовольства на постійній основі аналізує економічну ситуацію у країні стосовно агросектору, а також разом із державними установами пропрацьовує та моделює можливі сценарії розвитку вітчизняного АПК.

"Ніяких заяв про мита чи про якісь обмеження експорту зі сторони Мінагрополітики не надходило", - запевнив Коваль.

За його інформацією, наразі у державі дуже непогана ситуація з інвестуванням в потужності переробки.

Міністр підкреслив, що український агросектор станом на 2025 рік має 22 млн тонни потужностей для переробки олійних культур - це потужності по соняшнику, ріпаку і сої. Основною сировиною для переробки наразі є соняшник, якого переробляється близько 97%, а у вигляді сировини експортується лише 3%.

"Ми очікуємо середній врожай (олійних культур – ІФ-У) у межах 12-14 млн тонн. Тобто фактично маємо дефіцит сировини для переробних заводів", - визнав Коваль.

Він привернув увагу, що проблему наявного в Україні профіциту потужностей переробки можна вирішити шляхом розширення переробки інших видів сировинами.

"У межах аналізу бачимо чітко, що культури до переробки, наприклад, сої - 6 млн тонн, ріпака - 3,6 млн тонн. Це для того, щоб дозавантажили наші заводи", - резюмував міністр агрополітики і додав, що Мінагрополітики не ставить перед собою мету, щоб фермер постраждав, і шукає варіанти виходу з ситуації.

Теги: #мінагрополітики #експорт #олійні_культури

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