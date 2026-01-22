Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 22.01.2026

Ринок пального в Україні повністю забезпечено ресурсом – Міненерго

Ринок пального в Україні функціонує стабільно та повністю забезпечений необхідним ресурсом, повідомили в Міністерстві енергетики України з посиланням на заступника міністра Миколу Колісника в четвер.

"Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку цей попит стабільно покривається", - зазначив він.

За словами Колісника, диверсифікація шляхів постачання дозволила забезпечити стабільну та регулярну логістику світлих нафтопродуктів для безперервного забезпечення потреб споживачів. Наразі паливо надходить в Україну автомобільним, залізничним та морським транспортом.

"Жоден окремий інфраструктурний об’єкт не є критичним, а у разі локальних обмежень ринок автоматично переходить на альтернативні маршрути", - пояснив він.

Заступник міністра також зазначив, що поточна логістична ситуація не створює підстав для цінових коливань, дефіциту або дестабілізації ринку.

"Ціноутворення на ринку пального визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для цінових коливань або дефіциту", - наголосив він.

За інформацією Міненерго, з початку 2026 року в Україну імпортовано понад 344 тис. тонн пального, при цьому важливу роль продовжує відігравати також внутрішній виробник.

Наразі в Україні діє державна система моніторингу обсягів та якості пального, а також система мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

"Адміністратором електронної системи репортингу визначено АТ "Оператор ринку". Це дає змогу державі в режимі реального часу бачити баланс ринку, контролювати якість пального та оперативно реагувати на будь-які ознаки кризових явищ", - наголосив Колісник.

