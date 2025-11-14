Інтерфакс-Україна
14:53 14.11.2025

На Закарпатті поліція затримала працівників кількох філій "Укрзалізниці", які зливали пальне з локомотивів

Правоохоронці на Закарпатті затримали працівників кількох філій "Укрзалізниці", котрі викрадали дизпаливо із залізничної техніки, яка використовується для ремонту та будівництва колій державного та міждержавного сполучення, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Налагодив "схему" з розкрадання майна Львівської залізниці АТ "Укрзалізниця" працівник філії, яка безпосередньо відповідає за обслуговування колій. Як спільників залучив працівників Львівської та Одеської філій, частина з яких була відряджена для проведення ремонтних робіт. Викрадене пальне з залізничної спецтехніки збували місцевим мешканцям за готівку. Поліцейські встановили, що ділки злили та продали 3,8 тонни дизпалива", - вказується у повідомленні.

11 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали у процесуальному порядку організатора та п’ятьох учасників угруповання. За результатами обшуків правоохоронці вилучили майже 1,4 тонни дизпалива, насоси, шланги, майже дві сотні каністр, 5 100 доларів, понад 3 000 євро, майже 130 000 гривень, автомобілі тощо. 

На підставі зібраних доказів затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

