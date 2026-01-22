Інтерфакс-Україна
Економіка
14:14 22.01.2026

Свириденко: Підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ

1 хв читати
Свириденко: Підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України запровадив гранти для підприємці на будівництво овочесховищ і фруктосховищ, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели аграрний Кабмін і ухвалили низку рішень для підтримки агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Запроваджуємо новий напрям грантової підтримки для агровиробників. Відтепер підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у четвер.

За її словами, держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача. 

Вона повідомила, що підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тис. тонн і за умови створення робочих місць.

Прем’єр зауважила, що для прифронтових регіонів діятимуть пільгові умови - держава зможе покрити до 50% вартості будівництва, якщо підприємство: розташоване на територіях активних або можливих бойових дій; має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #сховища #аграрії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 22.01.2026
Аграрії на прифронтових територіях зможуть отримати компенсацію до 4,7 тис. грн за гектар пошкоджених посівів - Свириденко

Аграрії на прифронтових територіях зможуть отримати компенсацію до 4,7 тис. грн за гектар пошкоджених посівів - Свириденко

13:52 02.01.2026
Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

Мінекономіки 2025р. виплатило агровиробникам 1,1 млрд грн компенсації на гектар

14:34 26.12.2025
Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

Аграрії в сезоні-2025 виконали прогноз по збору зернових культур на 94%, олійних – на 97,7%

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

16:16 04.12.2025
Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата

Аграрії впродовж 2024-2025рр нерівномірно отримували держдопомогу – Рахункова палата

12:29 04.11.2025
Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

Аграрії отримали 245,9 млн грн страхових відшкодувань за програмою "МетеоЗахист 2025"

16:56 29.10.2025
ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

ВАР пропонує відшкодувати аграріями втрати за неможливість працювати на сільгоспземлях, де зведено фортифікаційні споруди

13:42 24.10.2025
Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

Аграрії зібрали 37,6 млн т зернових та 14,7 млн т олійних – на 16,7% та 21,2% менше, аніж на цю дату торік

11:14 23.09.2025
Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

Скасування експортного мита на сою та ріпак посилить невизначеність ринку - аналітики

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

ВАЖЛИВЕ

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

ОСТАННЄ

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив про 1-ше закриття на EUR200 млн

Ощадбанк і GROSSDORF кредитуватимуть закупівлю аграріями добрив під весняну посівну кампанію-2026

Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

Кабмін розподілив 2,56 млрд грн на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - Свириденко

ОККО за 2025 рік встановила ще 10 модулів для заправки LPG і зробила його доступним на 90% своїх АЗК

Світові ціни на вершкове масло завдають збитків українським виробникам - аналітики

ТРЦ Blockbuster Mall за 2025 р. збільшив виторг на 25%

Основним ринком збуту українських органічних продуктів залишається Європа, яка купує 93% товарів - Висоцький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА