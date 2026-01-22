Свириденко: Підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України запровадив гранти для підприємці на будівництво овочесховищ і фруктосховищ, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели аграрний Кабмін і ухвалили низку рішень для підтримки агровиробників, від яких залежить продовольча безпека держави в умовах повномасштабної війни. Запроваджуємо новий напрям грантової підтримки для агровиробників. Відтепер підприємці зможуть отримати гранти на будівництво овочесховищ і фруктосховищ", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду у четвер.

За її словами, держава покриватиме до 30% вартості будівництва, але не більше 20 млн грн, за умови співфінансування з боку отримувача.

Вона повідомила, що підтримка надаватиметься для будівництва нових сховищ місткістю від 3 тис. тонн і за умови створення робочих місць.

Прем’єр зауважила, що для прифронтових регіонів діятимуть пільгові умови - держава зможе покрити до 50% вартості будівництва, якщо підприємство: розташоване на територіях активних або можливих бойових дій; має у власності 80% земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях.