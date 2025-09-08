Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко

"Уряд продовжує працювати. Провели тематичне засідання Кабміну — цього разу у фокусі тема підтримки підприємців різних галузей. Низка важливих змін, яких чекав ринок", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

Зокрема, за її словами, Кабмін продовжив до 31 березня 2027 року можливість аграріям пролонгувати кредити за програмою "5-7-9%" за укладеними кредитними договорами у 2022-2025 роках.

"Це допоможе уникнути ризику дефолту за кредитами у 2026 році та дасть змогу в умовах війни продовжити сіяти та збирати врожай, відбудовувати знищені господарства та і надалі забезпечувати продовольчу безпеку країни", - заявила премʼєр.