21:25 09.01.2026

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України встановив на 12 січня офіційний курс гривні до долара США на рівні 43,0757 грн/$1 та оновив історичний мінімум п’ятий день поспіль.

Згідно з інформацією Нацбанку, в той же час євро за офіційним курсом подешевшав від встановленого напередодні рекордного рівня на 3 коп. – до 50,1444 грн/EUR1.

Як повідомлялося, 9 січня довідковий курс гривні до долара вперше перетнув 43 грн/$1. Нацбанк встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 43,0381 грн/$1, за день він послабився на 11 коп. та оновив історичний мінімум четвертий день поспіль.

 

Теги: #гривня #курс

