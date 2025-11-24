Офіційний курс долара за тиждень зріс на 0,72%, євро – на 0,27%

Фото: НБУ

Національний банк України встановив на 25 листопада офіційний курс гривні до долара США на рівні 42,3713 грн/$1, за тиждень долар подорожчав на 30,4 коп., або 0,72%, перевищивши показники січня.

Протягом торгів у понеділок 24 листопада на міжбанківському ринку гривня дешевшала до рівня 42,4975 грн/$1, свідчить інформація у торговій системі Bloomberg.

За даними регулятора, євро за цей тиждень подорожчав на 13 коп., або на 0,27% – до 48,9177 грн/EUR1, наблизившись до показників липня цього року.

У зв’язку з податковими платежами пропозиція валюти минулого тижня зросла за збереження попиту, що дозволило Нацбанку скоротити валютні інтервенції на міжбанку на $53,1 млн, або на 7,6% – до $647,8 млн.

Серед факторів, які наразі впливають на ринок, аналітики виділяють політичну невизначеність на фоні корупційного скандалу, яка ускладнює ухвалення необхідних законодавчих рішень, створює ризики для прийняття держбюджету-2026 та виконання умов міжнародних партнерів, а також появу потенційного мирного плану США та труднощі із затвердженням ЄС репараційного кредиту для України.