"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок

10 листопада АТ "Оператор ринку" у рамках соціальної Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України проведе одноденний курс на тему "Розподілена генерація".

Як зазначається в анонсі курсу, він присвячений практичним аспектам встановлення, приєднання та роботи на ринку електроенергії газопоршневих (ГПУ) та когенераційних установок (КГУ).

Теми курсу:

Приєднання ГПУ та КГУ – етапи встановлення, підключення, спрощені умови під’єднання до електричних, газових і теплових мереж.

Вибір стратегії реалізації електричної енергії для розподіленої генерації: самовиробництво, робота на ринку електроенергії, агрегація та балансуючі групи.

Формат: офлайн, Київ. Тривалість: 4,5 години

Оператор ринку нагадує, що також триває набір у групи за пакетами "Зелений+" та "Максимальний", протягом яких можна отримати детальну та розширену інформацію про роботу електроенергетичного ринку.

Як повідомлялося, "Оператор ринку" реалізує соціальну Програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електроенергії з метою підтримки галузі та Збройних Сил України – весь дохід від наданих консультацій спрямовується на допомогу армії.

"Оператор ринку" підрахував, що за рік роботи Програми на потреби Збройних Сил України зібрано понад 5,5 млн грн, а її учасниками стали майже 500 осіб.