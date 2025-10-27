"Оператор ринку" проведе курс про особливості приєднання та ефективного використання газопоршневих і когенераційних установок
10 листопада АТ "Оператор ринку" у рамках соціальної Програми щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електричної енергії України проведе одноденний курс на тему "Розподілена генерація".
Як зазначається в анонсі курсу, він присвячений практичним аспектам встановлення, приєднання та роботи на ринку електроенергії газопоршневих (ГПУ) та когенераційних установок (КГУ).
Теми курсу:
Приєднання ГПУ та КГУ – етапи встановлення, підключення, спрощені умови під’єднання до електричних, газових і теплових мереж.
Вибір стратегії реалізації електричної енергії для розподіленої генерації: самовиробництво, робота на ринку електроенергії, агрегація та балансуючі групи.
Формат: офлайн, Київ. Тривалість: 4,5 години
Оператор ринку нагадує, що також триває набір у групи за пакетами "Зелений+" та "Максимальний", протягом яких можна отримати детальну та розширену інформацію про роботу електроенергетичного ринку.
Як повідомлялося, "Оператор ринку" реалізує соціальну Програму щодо підвищення обізнаності про роботу ринку електроенергії з метою підтримки галузі та Збройних Сил України – весь дохід від наданих консультацій спрямовується на допомогу армії.
"Оператор ринку" підрахував, що за рік роботи Програми на потреби Збройних Сил України зібрано понад 5,5 млн грн, а її учасниками стали майже 500 осіб.