Економіка
15:04 28.12.2025

Бізнес-омбудсменом замість експосла Канади Ващука стане експосол Німеччини Фельдгузен

Новим бізнес-омбудсменом в Україні за результатом оголошеного влітку конкурсного відбору обрана Анка Фельдгузен, яка з липня 2019 року по липень 2023 року була послом Німеччини в Україні.

Як йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, вже підготовлений відповідний проєкт розпорядження Кабінету міністрів щодо затвердження Фельдгузен на цій посаді за рішенням наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада цього року.

"Рада бізнес-омбудсмена є інституцією, що допомагає підприємцям у позасудовому порядку захищати законні права та інтереси у взаємодії з органами державної влади. Безперервність її роботи – критично важлива для довіри бізнесу до державних інституцій, зниження адміністративних бар’єрів і підвищення якості державного сервісу для підприємців", – зазначає Мінекономіки щодо призначення.

Фельдгузен, згідно з інформацією на її сторінці у LinkedIn, після звільнення з посади посла в Україні стала повноважним представником з питань стабілізації та запобігання цивільним кризам у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як раніше повідомляв Олексій Долгіх – керуючий партнер компанії Boyden Ukraine, яка спеціалізується на пошуку керівників вищої ланки та була відібрана Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проведення відбору нового бізнес-омбудсмена, серед претендентів були відсутні українці.

"Нуль кандидатів на бізнес-омбудсмена українців. Вони не вірять", – сказав Долгіх на Міжнародному форумі корпоративних директорів, проведеному Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) на початку грудня в Києві.

Долгіх уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", було відібрано три сильних кандидатури, серед яких Рада бізнес-омбудсмена зробили остаточний вибір.

Як повідомлялося, нинішній бізнес-омбудсмен, експосол Канади в Україні Роман Ващук був затверджений Кабінетом міністрів України на цю посаду 9 грудня 2021 року, й цього грудня його повноваження завершуються. Він замінив на цій позицій ексмера Варшави Марчіна Свенчицького, якого було призначено бізнес-омбудсменом у 2019 році.

Рада бізнес-омбудсмена (РБО) створена відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо Української антикорупційної ініціативи, підписаного 2014 року урядом України, п’ятьма бізнес-асоціаціями, ЄБРР та ОЕСР. Від 2015 року РБО діє як незалежний постійний консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів, в команду Ради входять більше 30 фахівців.

Місією Ради є сприяння створенню прозорого бізнес-середовища шляхом розгляду скарг компаній на порушення чи корупцію з боку посадових осіб. РБО на чолі з бізнес-омбудсменом виступає нейтральним, позасудовим механізмом і сприяє конструктивному діалогу між бізнесом та владою.

Фінансування РБО забезпечує Багатосторонній донорський рахунок, яким керує ЄБРР. Серед донорів: Австрія, Данія, ЄС, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.

Серед вимог до претендентів на конкурсі було мінімум 10 років управлінського досвіду, бажано в ролях, що поєднують державну підзвітність, інституційний розвиток та реформи; високий рівень публічності та комунікаційних навичок; обов’язкове вільне володіння англійською мовою; але робоче знання української було вказано як перевага.

Кандидат також не повинен мати фінансових чи інвестиційних інтересів у підприємствах, установах чи організаціях, що здійснюють господарську діяльність на території України.

Документи на конкурс приймалися до 31 серпня цього року включно.

Теги: #фельдгузен #бізнес_омбудсмен

