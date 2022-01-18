Економіка

13:47 18.01.2022

Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня

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Бізнес-омбудсмен припускає зростання скарг від ФОП через упровадження фіскалізації з 1 січня

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук припускає зростання скарг від фізосіб-підприємців (ФОП) у результаті впровадження з 1 січня вимоги використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) та підтримує ідею перехідного періоду для налагодження механізмів роботи.

"Я припускаю, що таке (зростання скарг від ФОП - ІФ) може статися. Тут також і державі варто подумати про перехідний період. Наскільки я чув, його планують передбачити", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Роман Ващук зазначив, що ідея фіскалізації є цілком обґрунтованою, оскільки на ринку нерідко зустрічаються приклади продажу нелегально або напівлегально ввезеного до України товару.

"Але для цього має бути сигнал: імплементація буде не за формальними ознаками, не створюватиме жодних приводів для тиску на бізнес, а буде націлена на зупинку великих потоків контрабанди і темних каналів постачань", - наголосив бізнес-омбудсмен.

Теги: #фоп #бізнес_омбудсмен #ващук
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