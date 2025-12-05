Впровадження збалансованого підходу щодо ПДВ на ФОП планується не раніше 2027р

Міністерство фінансів України планує впровадити комплексні зміни у підходах до оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють на спрощеній системі оподаткування, не раніше 2027 року, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну в п’ятницю.

"Впровадження змін планується не раніше 2027 року, що дає достатньо часу для доопрацювання змін, формування рішення для полегшення адміністрування і звітування, публічного обговорення та підготовки бізнесу. Йдеться не про автоматичне скасування пільг в реєстрації платника ПДВ, а про формування збалансованого підходу, який одночасно посилить боротьбу з тіньовими схемами та захистить сумлінний малий бізнес", - зазначають в міністерстві.

Водночас, пояснюють в Мінфіні, через постійне збільшення спрямування власних надходжень на потреби сектору безпеки та оборони, з’являється потреба у стійкому збільшенні надходжень до держбюджету.

Для цього уряд у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) визначив детінізацію одним із пріоритетів нової програми EFF на 2026–2029 рр.

"Уряд не планує підвищувати базові ставки податків, натомість фокусується на детінізації, покращенні адміністрування та розширенні податкової бази. Заплановані зміни мають забезпечити більш справедливі умови для бізнесу: коли підприємці з подібними оборотами працюють за однаковими правилами та не конкурують із тими, хто використовує податкові лазівки", - зазначили в Мінфіні.

Щодо спрощеної системи оподаткування, то в органі пояснюють, що така система створювалася для підтримки малого підприємництва. Водночас, за оцінками експертів частина недобросовісного бізнесу використовує окремі положення спрощеної системи для ухилення від сплати податків. Йдеться про різні моделі заниження податкових зобов’язань, які загалом призводять до втрат держбюджету на десятки мільярдів гривень щорічно.

В міністерстві пояснюють, що ці кошти - пряме джерело фінансування сектору безпеки та оборони і інших критично важливих видатків.

У відповідь на застереження підприємців щодо обтяжливого процесу в Мінфіні запевняють, що реєстрація платником ПДВ здійснюється виключно в електронному вигляді. Також завдяки можливості реєстрації онлайн через електронний кабінет, Дію, під час подання заяви держреєстратору та через будь яке комерційне програмне забезпечення для бухобліку, розгляд заяви та прийняття рішення триває до трьох робочих днів, після чого статус платника ПДВ автоматично фіксується в реєстрі.

"Завдання комплексного рішення – об’єднати бізнес, ФОПів, аналітичні центри та суспільство навколо спільної мети: зламати тіньові схеми, посилити справедливість податкової системи та, як результат, забезпечити стабільні ресурси для оборони та відновлення, не перекладаючи основний тягар на плечі споживача та чесного малого підприємництва", - додали в Мінфіні.

В установі заявили, що відкриті до напрацювання комплексного рішення щодо змін у підходах до оподаткування ПДВ для ФОПів, які працюють на спрощеній системі оподаткування, консультуючись з бізнесом, профільними асоціаціями, експертним середовищем та іншими зацікавленими сторонами.

"Запропоновані підходи мають забезпечити умови, коли підприємці працюють за рівними для всіх правилами, а ті, хто використовує спрощену систему для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, "сірого імпорту", контрабанди тощо, не отримують необґрунтованих переваг", - резюмували в міністерстві.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час "години запитань до уряду" в п’ятницю в Раді, Мінфін вже консультується з бізнесом щодо цього питання.

Директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила, що попередніми умовами (prior actions), які повинна виконати Україна для відкриття нової програми фінансування Міжнародного валютного фонду, є розширення податкової бази шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.