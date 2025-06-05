Інтерфакс-Україна
Економіка
15:41 05.06.2025

ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

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ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) запускає лізинг для ФОП - вони зможуть отримати у користування авто, а також для особистих потреб і розвитку аграрного бізнесу, повідомила пресслужба банку.

"Ми пропонуємо як нові, так і вживані, легкові чи вантажні, авто, а також причепи чи іншу техніку від провідних світових виробників та їхніх дилерів в Україні. Для підприємця стати власником авто і почати користуватися ним вже зараз — зручно й доступно. Адже процес отримання авто у лізинг у нас організовано максимально просто: достатньо визначитися з маркою та моделлю авто, а все решту виконають фахівці "ПУМБ Лізинг" та супроводять угоду максимально швидко й фахово", — зазначила керівниця центру продажів ПУМБ Лізинг Лілія Жолкевська, яку цитує пресслужба.

Згідно з умовами фінансового лізингу, сума може становити від 250 тис. грн до 5 млн грн, ставки фінансування в гривні на легкові авто — від 0,01% за умови початкового внеску від 70%, аванс - від 0%, якщо вартість нового авто становить до 2 млн грн. Строк фінансування — від одного до 5 років.

Серед переваг лізингової програми ПУМБу - мінімальний пакет документів, прийняття рішення за один день, провідні бренди, представлені в Україні, партнерські програми із провідними світовими виробниками та дилерами, гнучкий підхід до клієнтів з можливістю вибору графіку відповідно до сезонності.

"Без додаткових та прихованих платежів укладається тільки один договір фінансового лізингу, решту зробить банк (страхування КАСКО та ОСЦПВ на весь строк лізингу, реєстрація предмету лізингу, сплата податків та зборів, укомплектування системами моніторингу GPS, адміністрування страхових випадків)", - повідомили в банку і додали, що підприємець може оформити авто у лізинг, у тому числі, онлайн.

ПУМБ засновано 1991 року. Власником є Рінат Ахметов.

За даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2024 року ПУМБ посідав 6-е місце (175 млрд грн) за загальним активом серед 62 банків країни. За його інформацією, наразі він обслуговує 130 тис. корпоративних клієнтів та 1,8 млн фізичних осіб.

Теги: #фоп #сг #лізинг #пумб

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