19:12 12.11.2025

ПУМБ зазнав кібератак у 2024-2025 роках з використанням діпфейків на базі ШІ

Зловмисники в кінці 2024 року та на початку 2025 року атакували Перший український міжнародний банк (ПУМБ, Київ) з використанням діпфейків на базі штучного інтелекту, повідомив заступник голови правління ПУМБ Дмитро Поліщук.

"Ми дуже захищались та на якийсь час закрили доступ до деяких інструментів, особливо цифрових, в тому числі системи верифікації клієнтів, для того щоб захиститись. Наразі ми ці питання вирішили, також завдяки АІ", - сказав він під час VI конференції Digital Banking 2025 "Як інновації та ШІ формують майбутнє банкінгу".

Він додав, що в ПУМБі розуміють, що це були перші хвилі атаки і лише питання часу, коли вона може повторитись й, можливо, якісніше та з більш підготовленими інструментами.

За словами Поліщука, наразі банк активно співпрацює з декількома світовими лідерами, аби напрацювати інноваційні рішення, в тому числі на базі АІ, для подальшого захисту в боротьбі з цифровим фронтом.

Як повідомлялось, ПУМБ у ІІІкв.-2025р. отримав 1,22 млрд грн чистого прибутку, що на 10,1% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли він становив 1,36 млрд грн.

За даними Нацбанку, станом на 1 вересня 2025 року з активами 193,14 млрд грн банк займав 5-е місце серед 60 банків України. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

