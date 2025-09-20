Кібератака паралізувала роботу трьох значних європейських аеропортів – ЗМІ

(розширена)

Кібератака на зовнішнього сервіс-провайдера спричинила серйозні збої в роботі аеропортів по всій Європі у суботу ввечері, повідомляє Bild.

Як пише видання, у Берліні з міркувань безпеки повністю відключили доступ до систем, що призвело до довгих черг, затримок і скасувань рейсів, повідомила адміністрація аеропорту.

“Хоча сам берлінський аеропорт не став прямою метою атаки, пасажири відчули наслідки: реєстрація і посадка відбувалися вручну, а очікування затягнулося на години. Схожа ситуація склалася і в Брюсселі, де влада попередила про “значні збої” і порадила пасажирам приїжджати заздалегідь”, - йдеться у повідомленні.

Лондонський аеропорт Хітроу також повідомив про проблеми, назвавши їх “технічним збоєм”. Тим часом сервіс-провайдер, чиї системи використовуються на багатьох європейських авіахабах, намагається відновити роботу.

За повідомленнями з Брюсселя, поки рішення не буде знайдено, потрібно готуватися до затримок і скасувань рейсів.

Влада аеропортів закликає мандрівників перевіряти статус рейсів перед поїздкою і запастися терпінням.

Як повідомляє агентство Reuters, атаки зазнав постачальник послуг для систем реєстрації та посадки на борт літаків.

“Компанія Collins Aerospace, яка надає системи реєстрації та посадки на борт літаків для кількох авіакомпаній у багатьох аеропортах по всьому світу, зазнає технічних проблем, що може спричинити затримки для пасажирів, які вилітають, повідомив у суботу лондонський аеропорт Хітроу, попередивши про затримки”, - йдеться у повідомленні.

Атака вивела з ладу автоматизовані системи, дозволивши проводити лише ручну реєстрацію та посадку, повідомили в аеропорту Брюсселя на своєму веб-сайті.

“Через технічні проблеми у системного провайдера, що працює по всій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми”, — йдеться в повідомленні на сайті аеропорту Берліна.