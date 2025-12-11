Європа не змогла компенсувати скорочення військової допомоги США Україні – Кільський інститут економіки

Нові асигнування військової допомоги Європи у 2025 році можуть впасти до найнижчого рівня з початку війни у ​​2022 році, Європа виділила Україні лише близько EUR4,2 млрд нової військової допомоги, що надто мало, щоб компенсувати припинення підтримки США, йдеться в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Кільського інституту світової економіки.

"Виходячи з даних, доступних до жовтня, Європа не змогла підтримувати імпульс першої половини 2025 року. Нещодавнє уповільнення ускладнює для Європи повну компенсацію відсутності військової допомоги США у 2025 році. Якщо ці повільніші темпи збережуться в решту місяців, 2025 рік стане роком з найнижчим рівнем нових асигнувань допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році", - зазначив керівник Відстеження підтримки України Крістоф Требеш.

В інституті уточнюють, що хоча щорічні асигнування в середньому становили приблизно EUR41,6 млрд у 2022–24 роках (включаючи Європу, США та інших донорів), у 2025 році було виділено лише EUR32,5 млрд. Щоб досягти попередніх рівнів, до кінця року потрібно буде виділити ще EUR9,1 млрд, що вимагатиме щомісячного темпу асигнування більш ніж удвічі вищого, ніж в останні місяці.

При цьому відзначається посилення диспропорції всередині Європи: якщо Франція, Німеччина та Велика Британія суттєво збільшили свої асигнування, але залишилися нижчими за рівні країн Північної Європи у відносному вираженні, то Італія та Іспанія зробили дуже малий внесок, заявляють в інституті.

"Більші асигнування від Франції, Німеччини та Великої Британії є значними… Але навіть ці три країни все ще відстають від країн Північної Європи у відносному вираженні. Тим часом, зниження підтримки з боку Іспанії та Італії є помітним кроком назад, що підкреслює важливість більш збалансованого розподілу тягаря по всій Європі", - зазначив керівник проекту Ukraine Support Tracker Таро Нішікава.

Відстеження підтримки України здійснюється проєктом Ukraine Support Tracker з початку повномасштабного вторгнення РФ. Воно визначає військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну Україні з 24 січня 2022 року, 41 країною, зокрема державами-членами ЄС, іншими членами "великої сімки" (G7), Австралією, Південною Кореєю, Туреччиною, Норвегією, Новою Зеландією, Швейцарією, КНР, Тайванем, Індією та Ісландією. Він включає обіцянки, дані урядами цих країн уряду України. Допомога, обіцяна Комісією ЄС та Європейським інвестиційним банком, вказана окремо. Приватні пожертви або пожертви від міжнародних організацій, таких як МВФ, не включені до основної бази даних. Вона також не включає допомогу сусідам України, таким як Молдова, або іншим країнам, наприклад, для прийому біженців. Джерела даних включають офіційні урядові оголошення та повідомлення міжнародних ЗМІ.