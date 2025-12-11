Інтерфакс-Україна
Події
14:20 11.12.2025

Європа не змогла компенсувати скорочення військової допомоги США Україні – Кільський інститут економіки

2 хв читати

Нові асигнування військової допомоги Європи у 2025 році можуть впасти до найнижчого рівня з початку війни у ​​2022 році, Європа виділила Україні лише близько EUR4,2 млрд нової військової допомоги, що надто мало, щоб компенсувати припинення підтримки США, йдеться в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Кільського інституту світової економіки.

"Виходячи з даних, доступних до жовтня, Європа не змогла підтримувати імпульс першої половини 2025 року. Нещодавнє уповільнення ускладнює для Європи повну компенсацію відсутності військової допомоги США у 2025 році. Якщо ці повільніші темпи збережуться в решту місяців, 2025 рік стане роком з найнижчим рівнем нових асигнувань допомоги Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році", - зазначив керівник Відстеження підтримки України Крістоф Требеш.

В інституті уточнюють, що хоча щорічні асигнування в середньому становили приблизно EUR41,6 млрд у 2022–24 роках (включаючи Європу, США та інших донорів), у 2025 році було виділено лише EUR32,5 млрд. Щоб досягти попередніх рівнів, до кінця року потрібно буде виділити ще EUR9,1 млрд, що вимагатиме щомісячного темпу асигнування більш ніж удвічі вищого, ніж в останні місяці.

При цьому відзначається посилення диспропорції всередині Європи: якщо Франція, Німеччина та Велика Британія суттєво збільшили свої асигнування, але залишилися нижчими за рівні країн Північної Європи у відносному вираженні, то Італія та Іспанія зробили дуже малий внесок, заявляють в інституті.

"Більші асигнування від Франції, Німеччини та Великої Британії є значними… Але навіть ці три країни все ще відстають від країн Північної Європи у відносному вираженні. Тим часом, зниження підтримки з боку Іспанії та Італії є помітним кроком назад, що підкреслює важливість більш збалансованого розподілу тягаря по всій Європі", - зазначив керівник проекту Ukraine Support Tracker Таро Нішікава.

Відстеження підтримки України здійснюється проєктом Ukraine Support Tracker з початку повномасштабного вторгнення РФ. Воно визначає військову, фінансову та гуманітарну допомогу, обіцяну Україні з 24 січня 2022 року, 41 країною, зокрема державами-членами ЄС, іншими членами "великої сімки" (G7), Австралією, Південною Кореєю, Туреччиною, Норвегією, Новою Зеландією, Швейцарією, КНР, Тайванем, Індією та Ісландією. Він включає обіцянки, дані урядами цих країн уряду України. Допомога, обіцяна Комісією ЄС та Європейським інвестиційним банком, вказана окремо. Приватні пожертви або пожертви від міжнародних організацій, таких як МВФ, не включені до основної бази даних. Вона також не включає допомогу сусідам України, таким як Молдова, або іншим країнам, наприклад, для прийому біженців. Джерела даних включають офіційні урядові оголошення та повідомлення міжнародних ЗМІ.

Теги: #європа #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 10.12.2025
Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

21:34 09.12.2025
Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

Якщо Україна не отримає репараційний кредит, буде розроблений інший формат – Зеленський

23:16 08.12.2025
Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

Трамп: Європа має бути дуже обережною, оскільки рухається в поганому напрямку

22:24 08.12.2025
Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

Трамп: європейці "безсилі" й можуть лише злитися через їх усунення від угоди щодо України

20:58 08.12.2025
Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

Зеленський про репараційну позику: Україна не зможе без грошей ЄС, їх джерело – це питання до Європи

19:33 08.12.2025
Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

Заява фон дер Ляєн по завершенню зустрічі Коаліції охочих: Ми будемо діяти, об’єднані у підтримці України та у захисті Європи

19:17 08.12.2025
Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

Зеленський обговорив із європейськими лідерами спільну дипломатичну роботу з американською стороною

11:13 07.12.2025
Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

Європа підтримує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу - ЗМІ

21:56 06.12.2025
Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

Заступник Рубіо: Європейські країни з 2022 року могли переказати Росії більше коштів, ніж Україні

18:24 03.12.2025
П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

ОСТАННЄ

Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

Прогнозувати строки відновлення Херсонської ТЕЦ неможливо, станція під постійним вогнем – ОВА

ДТП з шкільним автобусом сталася в Дніпропетровській області, загинули 2 дорослих, постраждала дитина

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

До проєкту Sandbox відтепер зможуть долучитися ФОП для тестування технологічних продуктів — Мінцифри

У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

Глава Міненерго звільнив Зубрія та Стрільця з НР ОГТСУ

Мерц: мир для України не може бути укладений без європейців та не зашкодити інтересам ЄС та НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА