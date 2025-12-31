Інтерфакс-Україна
Події
15:58 31.12.2025

У Фінській затоці пошкоджено чотири міжнародні підводні кабелі - естонське міністерство

2 хв читати

У Фінській затоці наразі не працюють чотири підводні кабелі, що сполучають Естонію з іншими країнами, й один між материком і островом Гіюмаа, повідомило Міністерство юстиції та цифрових комунікацій країни в середу.

"За інформацією, отриманою від телекомунікаційних компаній, останніми днями збої сталися в чотирьох підводних кабелях, що сполучають Естонію, і в одному підводному кабелі, що з’єднує Гіюмаа з материковою частиною країни", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, "зокрема, несправності було виявлено у двох місцях у підводному кабелі CITIC між Естонією та Швецією (з 28 грудня), у підводному кабелі Telia між Ляенемаа та Гіюмаа та в підводному кабелі Arelion між Гіюмаа та Швецією (з 30 грудня), а від сьогоднішнього ранку - в одному підводному кабелі Arelion між Естонією та Фінляндією та в одному підводному кабелі Elisa (між Таллінном і Гельсінкі)".

Згідно з повідомленням, у перших трьох випадках несправності, ймовірно, спричинені штормами, що сталися останніми днями. Причини обриву двох кабелів між Естонією і Фінляндією розслідуються.

Як зазначає міністерство, сполучення з Естонією забезпечено достатньою мірою завдяки іншим морським і наземним кабелям, усі послуги гарантовані.

Раніше в середу пресслужба поліції Фінляндії повідомила про пошкодження телекомунікаційного кабелю Elisa між Гельсінкі й Таллінном. "Фінська прикордонна служба виявила судно, яке підозрюється в заподіянні пошкодження кабелю своїми діями. Підозрюване судно виявив патрульний катер фінської прикордонної служби Turva і гелікоптер у виключній економічній зоні Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Поліція розпочала розслідування кримінальної справи.

Теги: #пошкодження #кабель #фінська_затока

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 31.12.2025
У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

05:53 30.12.2025
Ворог вдарив по Запоріжжю, є пошкодження

Ворог вдарив по Запоріжжю, є пошкодження

09:46 23.12.2025
На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

На Чернігівщині ворог поцілив по енергооб'єкту у Новгород-Сіверському - влада

08:51 23.12.2025
Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

Росіяни вкотре вдарили по Одещині, зафіксовані численні пошкодження інфраструктури

08:50 23.12.2025
На Рівненщині є пошкодження житла внаслідок масованої російської атаки – ОВА

На Рівненщині є пошкодження житла внаслідок масованої російської атаки – ОВА

08:47 23.12.2025
Ворожі уламки впали біля житлового будинку в Києві, двоє постраждалих та пошкодження - мер

Ворожі уламки впали біля житлового будинку в Києві, двоє постраждалих та пошкодження - мер

22:53 22.12.2025
Ворог знову атакував Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

Ворог знову атакував Одесу ударними дронами, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

09:48 21.12.2025
В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

В Миколаївській області пошкоджено склад з гуманітарною допомогою — ОВА

09:09 21.12.2025
На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

На Рівненщині внаслідок повітряної атаки пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, є постраждалий - ОВА

09:38 19.12.2025
Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

Заступниця голови ОП Ковальська: 704 релігійні об’єкти постраждали в результаті агресії РФ

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

ОСТАННЄ

Українська буде додана до переліку мов для листування з Санта Клаусом

Ситуація в Покровську без змін, в Мирнограді стає подібною, січень буде надскладним – DeepState

У трьох районах Запоріжжя пошкоджено житло через російський обстріл

Свириденко: Найсвітліший підсумок останнього засідання уряду в 2025р. - це донечка віцепрем'єрки Бережної, яка сьогодні разом із нами

УЧХ та Система компаній Кока-Кола надали гуманітарну допомогу підрозділам ДСНС у прифронтових регіонах

СБУ уразила велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ

Протишахедні дрони вже доступні у DOT-Chain Defence

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА