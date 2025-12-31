У Фінській затоці пошкоджено чотири міжнародні підводні кабелі - естонське міністерство

У Фінській затоці наразі не працюють чотири підводні кабелі, що сполучають Естонію з іншими країнами, й один між материком і островом Гіюмаа, повідомило Міністерство юстиції та цифрових комунікацій країни в середу.

"За інформацією, отриманою від телекомунікаційних компаній, останніми днями збої сталися в чотирьох підводних кабелях, що сполучають Естонію, і в одному підводному кабелі, що з’єднує Гіюмаа з материковою частиною країни", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, "зокрема, несправності було виявлено у двох місцях у підводному кабелі CITIC між Естонією та Швецією (з 28 грудня), у підводному кабелі Telia між Ляенемаа та Гіюмаа та в підводному кабелі Arelion між Гіюмаа та Швецією (з 30 грудня), а від сьогоднішнього ранку - в одному підводному кабелі Arelion між Естонією та Фінляндією та в одному підводному кабелі Elisa (між Таллінном і Гельсінкі)".

Згідно з повідомленням, у перших трьох випадках несправності, ймовірно, спричинені штормами, що сталися останніми днями. Причини обриву двох кабелів між Естонією і Фінляндією розслідуються.

Як зазначає міністерство, сполучення з Естонією забезпечено достатньою мірою завдяки іншим морським і наземним кабелям, усі послуги гарантовані.

Раніше в середу пресслужба поліції Фінляндії повідомила про пошкодження телекомунікаційного кабелю Elisa між Гельсінкі й Таллінном. "Фінська прикордонна служба виявила судно, яке підозрюється в заподіянні пошкодження кабелю своїми діями. Підозрюване судно виявив патрульний катер фінської прикордонної служби Turva і гелікоптер у виключній економічній зоні Фінляндії", - йдеться в повідомленні.

Поліція розпочала розслідування кримінальної справи.