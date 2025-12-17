План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Мирний план США та Європи щодо стримування майбутніх нападів РФ на Україну передбачає посилення Збройних сил України, розгортання європейських сил всередині країни та розширення використання можливостей американської розвідки, пише видання The New York Times в середу з посиланням на чиновників, знайомих з проєктами відповідних документів, що детально описують пропозицію.

"Американські та європейські дипломати, які зустрічалися з лідерами України протягом останніх двох днів у Берліні, здебільшого підписали два документи, що окреслюють гарантії безпеки, заявили чиновники публічно та приватно. Документи щодо безпеки покликані служити наріжним каменем ширшої угоди, спрямованої на досягнення припинення вогню для завершення майже чотирирічного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Один із двох документів викладає широкі принципи, які два американські чиновники та кілька європейських дипломатів назвали зобов'язанням, подібним до гарантій статті 5 НАТО, згідно яких усі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, на яку напали.

Друга частина угоди, яку американські чиновники назвали "міжвоєнним операційним документом" пояснює, як американські та європейські сили співпрацюватимуть з українськими, щоб гарантувати, що РФ знову не спробує захопити українську територію в найближчі роки.

"Жоден з цих документів не був оприлюднений. Люди, знайомі з ними, сказали, що робочий документ містить численні конкретні директиви, спрямовані на те, щоб запевнити Україну в різних сценаріях при можливому вторгненні Росії. Один американський чиновник, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, сказав, що документ був "дуже конкретним" щодо того, як стримувати подальші вторгнення та покарати Росію, якщо вони відбудуться", - йдеться в повідомленні.

Першим пріоритетом є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 тис військовослужбовців із сучасною підготовкою та обладнанням, щоб служити потужним стримуючим фактором проти РФ. Створення та утримання таких сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" для України. Один європейський дипломат, не уточнюючи, сказав, що в документі перелічені "дуже конкретні" деталі щодо поставок військової техніки Україні.

У документі також викладено деталі щодо військових сил під керівництвом країн Європи, які діятимуть в Україні для забезпечення безпеки неба та моря. Офіційні особи відмовилися надати конкретну інформацію про те, які країни розмістять війська в Україні. Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході країни, подалі від будь-якої лінії припинення вогню.

Оперативний документ містить детальну інформацію про те, як США використовуватимуть свої розвідувальні системи для моніторингу припинення вогню та виявлення діяльності РФ. Американці також допоможуть перевірити дотримання Росією умов і запевнять, що незначні сутички між РФ та Україною не переростуть у нову війну. У ньому також детально описано, як США допоможуть виявити спроби РФ провести операції "під хибним прапором", які можуть дати Москві привід для відновлення бойових дій, що є поширеною російською тактикою.

У заяві європейських лідерів у понеділок йдеться, що США очолять "механізм моніторингу та перевірки припинення вогню за міжнародної участі, щоб забезпечити раннє попередження про будь-який майбутній напад". Видання зазначає, що незрозуміло, як американські сили втрутяться для захисту європейських військ в Україні у разі нападу на них і чи втрутяться взагалі.

Видання зазначає, що американські та європейські чиновники заявили в юридичній обов'язковості нової гарантії безпеки відповідно до процедур кожної країни. Американські чиновники заявили, що президент США Дональд Трамп погодився подати гарантії безпеки до Сенату, але не уточнили, чи офіційно подадуть гарантії як договір.

При цьому видання наголошує, що РФ не бере участі в переговорах і не виявила особливої ​​готовності до них, і тому припускає, що широке припинення вогню наразі залишається недосяжним. Деякі європейські лідери натякнули на постійні побоювання, що вся дипломатична робота з американцями може бути недоречною, якщо фундаментальні суперечки між РФ та Україною не будуть вирішені.

"Порівняно з попередніми заявами, це звучало дуже багатообіцяюче, що американці готові надати гарантії, але було б перебільшенням сказати, що ми знаємо все про конкретні деталі", – сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.