Інтерфакс-Україна
Події
10:08 17.12.2025

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

3 хв читати
План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Мирний план США та Європи щодо стримування майбутніх нападів РФ на Україну передбачає посилення Збройних сил України, розгортання європейських сил всередині країни та розширення використання можливостей американської розвідки, пише видання The New York Times в середу з посиланням на чиновників, знайомих з проєктами відповідних документів, що детально описують пропозицію.

"Американські та європейські дипломати, які зустрічалися з лідерами України протягом останніх двох днів у Берліні, здебільшого підписали два документи, що окреслюють гарантії безпеки, заявили чиновники публічно та приватно. Документи щодо безпеки покликані служити наріжним каменем ширшої угоди, спрямованої на досягнення припинення вогню для завершення майже чотирирічного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Один із двох документів викладає широкі принципи, які два американські чиновники та кілька європейських дипломатів назвали зобов'язанням, подібним до гарантій статті 5 НАТО, згідно яких усі країни-члени зобов'язуються надати допомогу будь-якій країні, на яку напали.

Друга частина угоди, яку американські чиновники назвали "міжвоєнним операційним документом" пояснює, як американські та європейські сили співпрацюватимуть з українськими, щоб гарантувати, що РФ знову не спробує захопити українську територію в найближчі роки.

"Жоден з цих документів не був оприлюднений. Люди, знайомі з ними, сказали, що робочий документ містить численні конкретні директиви, спрямовані на те, щоб запевнити Україну в різних сценаріях при можливому вторгненні Росії. Один американський чиновник, який поспілкувався з журналістами на умовах анонімності, сказав, що документ був "дуже конкретним" щодо того, як стримувати подальші вторгнення та покарати Росію, якщо вони відбудуться", - йдеться в повідомленні.

Першим пріоритетом є план доведення чисельності ЗСУ до "мирного рівня" у 800 тис військовослужбовців із сучасною підготовкою та обладнанням, щоб служити потужним стримуючим фактором проти РФ. Створення та утримання таких сил вимагатиме "постійної та значної підтримки" для України. Один європейський дипломат, не уточнюючи, сказав, що в документі перелічені "дуже конкретні" деталі щодо поставок військової техніки Україні.

У документі також викладено деталі щодо військових сил під керівництвом країн Європи, які діятимуть в Україні для забезпечення безпеки неба та моря. Офіційні особи відмовилися надати конкретну інформацію про те, які країни розмістять війська в Україні. Очікується, що ці війська будуть базуватися на заході країни, подалі від будь-якої лінії припинення вогню.

Оперативний документ містить детальну інформацію про те, як США використовуватимуть свої розвідувальні системи для моніторингу припинення вогню та виявлення діяльності РФ. Американці також допоможуть перевірити дотримання Росією умов і запевнять, що незначні сутички між РФ та Україною не переростуть у нову війну. У ньому також детально описано, як США допоможуть виявити спроби РФ провести операції "під хибним прапором", які можуть дати Москві привід для відновлення бойових дій, що є поширеною російською тактикою.

У заяві європейських лідерів у понеділок йдеться, що США очолять "механізм моніторингу та перевірки припинення вогню за міжнародної участі, щоб забезпечити раннє попередження про будь-який майбутній напад". Видання зазначає, що незрозуміло, як американські сили втрутяться для захисту європейських військ в Україні у разі нападу на них і чи втрутяться взагалі.

Видання зазначає, що американські та європейські чиновники заявили в юридичній обов'язковості нової гарантії безпеки відповідно до процедур кожної країни. Американські чиновники заявили, що президент США Дональд Трамп погодився подати гарантії безпеки до Сенату, але не уточнили, чи офіційно подадуть гарантії як договір.

При цьому видання наголошує, що РФ не бере участі в переговорах і не виявила особливої ​​готовності до них, і тому припускає, що широке припинення вогню наразі залишається недосяжним. Деякі європейські лідери натякнули на постійні побоювання, що вся дипломатична робота з американцями може бути недоречною, якщо фундаментальні суперечки між РФ та Україною не будуть вирішені.

"Порівняно з попередніми заявами, це звучало дуже багатообіцяюче, що американці готові надати гарантії, але було б перебільшенням сказати, що ми знаємо все про конкретні деталі", – сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Теги: #зсу #європа #сша #посилення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 17.12.2025
ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

08:55 17.12.2025
Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

Трамп заявив про блокаду всіх підсанкційних танкерів, що прямують до Венесуели і з неї

08:53 17.12.2025
Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

08:43 17.12.2025
Авіаційна влада США знову попередила про зростання небезпеки польотів над Венесуелою

Авіаційна влада США знову попередила про зростання небезпеки польотів над Венесуелою

01:12 17.12.2025
Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

Законопроєкт про санкції за купівлю та сприяння імпорту російської нафти внесли на розгляд Сенату США – Стефанішина

18:18 16.12.2025
"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

"Укрнафта" спільно з "Повернись живим" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

14:43 16.12.2025
Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

02:29 16.12.2025
Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

22:44 15.12.2025
Раді рекомендують ухвалити закон про Кіберсили ЗСУ – нардеп

Раді рекомендують ухвалити закон про Кіберсили ЗСУ – нардеп

20:49 14.12.2025
Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

ВАЖЛИВЕ

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

ОСТАННЄ

Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

Фон дер Ляєн: на саміті нам доведеться вирішити, яким шляхом піти у питанні фінпідтримки України на 2026-2027рр

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

Росіяни вдарили по об'єкту теплогенерації у Херсоні – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА