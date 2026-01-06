Інтерфакс-Україна
21:36 06.01.2026

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

Радник президента США Джаред Кушнер назвав сьогоднішні переговори у Парижі "дуже важливою віхою" на шляху до встановлення миру в Україні.

"Я скажу, що сьогоднішній день був дуже, дуже важливою віхою, і я дякую президенту Макрону за те, що він зібрав, і за всю роботу, яку всі тут зробили, щоб все узгодити.

Це не означає, що ми укладемо мир, але мир був би неможливим без прогресу, якого було досягнуто сьогодні. Це означає, що якщо Україна збирається укласти остаточну угоду, вона повинна знати, що після угоди вона в безпеці. Що вона, очевидно, має надійний механізм стримування та реальні запобіжні заходи, щоб переконатися, що це не повториться", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.

