США та Європа пропонують багаторівневі гарантії безпеки для України після війни, які передбачають що 800-тисячна українська армія стане першою лінією стримування, союзники постачатимуть зброю, США надаватимуть розвіддані та моніторинг, війська коаліції європейських країн розмістять далеко від лінії фронту, повідомив Bloomberg

"За словами офіційних осіб, знайомих з пропозиціями, США та європейські союзники України розробили план гарантій безпеки, що містить детальні, надійні та серйозні заходи для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди з Росією", - пише видання у четвер.

Зазначається, що 800-тисячна українська армія забезпечить першу лінію стримування у післявоєнний період, а союзники продовжуватимуть постачати зброю та використовувати інші допоміжні програми, щоб забезпечити її належне оснащення та навчання. США надаватимуть розвідувальні дані та моніторинг для відстеження будь-яких спроб порушення мирної угоди вздовж ліній зіткнення та кордонів, зокрема через потенційні операції Росії під чужим прапором.

Система гарантій передбачає, що "війська коаліції європейських країн будуть розміщені подалі від лінії фронту для зміцнення довіри". Група європейських лідерів заявила після переговорів цього тижня, що багатонаціональні сили можуть діяти в Україні в рамках заходів безпеки.

Проте Bloomberg зазначає, що "незрозуміло, чи буде Володимир Путін готовий прийняти заходи безпеки, викладені в плані США та Європи. Він неодноразово відкидав присутність військ країн-членів НАТО в Україні, а Кремль раніше вимагав суворіших обмежень щодо чисельності та можливостей українських збройних сил".

Повідомляється також, що у рамках поточних переговорів українські військові виступатимуть першою лінією оборони у разі поновлення бойових дій, тоді як союзники Києва швидко впровадять дипломатичні заходи та заходи щодо врегулювання, щоб спробувати зупинити його загострення. "Однак, за словами джерел, протягом кількох днів вони нададуть військову підтримку за підтримки американських ресурсів, якщо ці спроби зазнають невдач", - йдеться у повідомленні.

Американські чиновники описують гарантії як аналогічні зобов'язанню НАТО щодо взаємної оборони за статтею 5, тоді як президент України Володимир Зеленський заявив, що він отримав зобов'язання від Вашингтона зробити їх юридично обов'язковими шляхом голосування в Конгресі.

Як повідомлялося, очікується, що цими вихідними в Маямі зустрінуться спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, зокрема з посланцем Кремля та головою російського суверенного фонду Кирилом Дмитрієвим . Зустріч відбудеться після переговорів, які вони провели із Зеленським у Берліні.