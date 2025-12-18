Інтерфакс-Україна
Події
19:44 18.12.2025

США та Європа пропонують багаторівневі гарантії безпеки для України після війни

2 хв читати
США та Європа пропонують багаторівневі гарантії безпеки для України після війни

США та Європа пропонують багаторівневі гарантії безпеки для України після війни, які передбачають що 800-тисячна українська армія стане першою лінією стримування, союзники постачатимуть зброю, США надаватимуть розвіддані та моніторинг, війська коаліції європейських країн розмістять далеко від лінії фронту, повідомив Bloomberg

"За словами офіційних осіб, знайомих з пропозиціями, США та європейські союзники України розробили план гарантій безпеки, що містить детальні, надійні та серйозні заходи для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди з Росією", - пише видання у четвер.

Зазначається, що 800-тисячна українська армія забезпечить першу лінію стримування у післявоєнний період, а союзники продовжуватимуть постачати зброю та використовувати інші допоміжні програми, щоб забезпечити її належне оснащення та навчання. США надаватимуть розвідувальні дані та моніторинг для відстеження будь-яких спроб порушення мирної угоди вздовж ліній зіткнення та кордонів, зокрема через потенційні операції Росії під чужим прапором.

Система гарантій передбачає, що "війська коаліції європейських країн будуть розміщені подалі від лінії фронту для зміцнення довіри". Група європейських лідерів заявила після переговорів цього тижня, що багатонаціональні сили можуть діяти в Україні в рамках заходів безпеки.

Проте Bloomberg зазначає, що "незрозуміло, чи буде Володимир Путін готовий прийняти заходи безпеки, викладені в плані США та Європи. Він неодноразово відкидав присутність військ країн-членів НАТО в Україні, а Кремль раніше вимагав суворіших обмежень щодо чисельності та можливостей українських збройних сил".

Повідомляється також, що у рамках поточних переговорів українські військові виступатимуть першою лінією оборони у разі поновлення бойових дій, тоді як союзники Києва швидко впровадять дипломатичні заходи та заходи щодо врегулювання, щоб спробувати зупинити його загострення. "Однак, за словами джерел, протягом кількох днів вони нададуть військову підтримку за підтримки американських ресурсів, якщо ці спроби зазнають невдач", - йдеться у повідомленні.

Американські чиновники описують гарантії як аналогічні зобов'язанню НАТО щодо взаємної оборони за статтею 5, тоді як президент України Володимир Зеленський заявив, що він отримав зобов'язання від Вашингтона зробити їх юридично обов'язковими шляхом голосування в Конгресі.

Як повідомлялося, очікується, що цими вихідними в Маямі зустрінуться спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, зокрема з посланцем Кремля та головою російського суверенного фонду Кирилом Дмитрієвим . Зустріч відбудеться після переговорів, які вони провели із Зеленським у Берліні.

 

Теги: #гарантії #європа #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 18.12.2025
Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, $400 млн передбачені для України – Стефанішина

Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 рік, $400 млн передбачені для України – Стефанішина

16:43 18.12.2025
Половина опитаних українців вважають себе європейцями - дослідження

Половина опитаних українців вважають себе європейцями - дослідження

16:27 18.12.2025
Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

16:06 18.12.2025
Умєров та Гнатов у четвер і пʼятницю прибудуть у Флориду - Стефанішина

Умєров та Гнатов у четвер і пʼятницю прибудуть у Флориду - Стефанішина

15:34 18.12.2025
Україна ще не узгодила зі США питання Донбасу, ЗАЕС, грошей – Зеленський

Україна ще не узгодила зі США питання Донбасу, ЗАЕС, грошей – Зеленський

11:52 17.12.2025
План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

08:53 17.12.2025
Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

02:03 17.12.2025
Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

Мерц допустив пряму військову протидію європейського контингенту в Україні у випадку вторгнення РФ - ЗМІ

02:29 16.12.2025
Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

01:06 16.12.2025
Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

Ми розраховуємо на 5 документів, частина з них про гарантії безпеки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Діалог зі США непростий, я хотів би щоб вони вжили більше кроків для тиску на РФ

Вступ до ЄС може бути прискорений – Зеленський

Європейські країни-партнери поки напряму не говорили про гарантії безпеки за прикладом ст.5 НАТО з їх боку – Зеленський

Зеленський не вважає за необхідне міняти Конституцію України щодо вступу в НАТО

Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ

ОСТАННЄ

Паламар "Калина" звернувся до прем'єр-міністерки з вимогою вирішити питання щодо виплат за знищену або захоплену російську техніку нацгвардійцям

Мексика продовжить підтримувати дипломатичні ініціативи України для досягнення миру — Стефанчук

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Глава ОВА просить одеситів зберігати витримку

Держприкордонслужба: На Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежено через атаку РФ

Паліса: Проінформували представників посольств партнерів про ситуацію на фронті, стан енергетики та потреби Сил оборони

У канцелярії президента Польщі підтвердили офіційний візит Зеленського у п'ятницю

Український урядовий борт здійснив посадку в Польщі

Суд переніс на невизначений термін розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

Ворог ударив по цивільному авто на Одещині: загинула мати, троє дітей постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА