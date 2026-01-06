Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США, підготовлені двосторонні і тристоронні документи щодо гарантій безпеки

У середу, 7 січня, українська делегація матиме додаткові зустрічі з представниками США щодо майбутніх гарантій безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Ми сьогодні тут у Парижі були, і ще будуть у нас окремі зустрічі з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Ми розраховуємо, що найближчим часом можливо підписання, і вже пропрацьовуємо всі формати", сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції у вівторок у Парижі після закінчення зустрічі лідерів Коаліції охочих.

Він зазначив, що українська сторона розуміє можливий таймінг всіх процесів, і погоджується, що гарантії безпеки мають бути засновані на юридичних зобов'язаннях, зокрема, затверджені Конгресом Сполучених Штатів.

"Звісно, є питання ще з документами, є деякі питання з документами 20 пунктів. Найбільше питання, що потрібно ще працювати, це питання територіальне. Ми обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти. Якщо команди не зможуть вирішити деякі питання, можна виносити це питання на рівень лідерів. Сьогодні ще ми продовжуємо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей та додаткових перемовин", - резюмував президент, додавши, що головна архітектура того, якою має бути безпека після війни, "фактично вже є".