На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

У Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки застосували аварійні відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК у телеграм-каналі.

"Дніпропетровська область: є аварійні відключення світла через ворожу атаку", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3665