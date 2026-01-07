Інтерфакс-Україна
Події
23:01 07.01.2026

На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку

1 хв читати

У Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки застосували аварійні відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК у телеграм-каналі.

"Дніпропетровська область: є аварійні відключення світла через ворожу атаку", - йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3665

Теги: #світло #дніпропетровська #атака

