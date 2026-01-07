23:01 07.01.2026
На Дніпропетровщині застосували аварійні відключення е/е через ворожу атаку
У Дніпропетровській області внаслідок ворожої атаки застосували аварійні відключення електроенергії, повідомляє ДТЕК у телеграм-каналі.
"Дніпропетровська область: є аварійні відключення світла через ворожу атаку", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло.
Джерело: https://t.me/dtek_ua/3665