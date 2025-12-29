Інтерфакс-Україна
11:18 29.12.2025

США і Європа продовжать допомагати Україні, якщо не вдасться дипломатично дотиснути РФ, – Зеленський після зустрічі з Трампом

США і Європа продовжать допомагати Україні, якщо не вдасться дипломатично дотиснути РФ, – Зеленський після зустрічі з Трампом

США солідарні з Україною щодо необхідності дипломатичного завершення російсько-української війни шляхом посилення тиску на РФ і вони не відмовляться від допомоги Україні, якщо це не вдасться, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями, тут в нас позиція одна єдина: що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути Росію, інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні, бо ми захищаємось в цій війні, ми боремось, ми не є агресорами", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у понеділок після перемовин з президентом США Дональдом Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

Далі буде

