Посли ЄС схвалили процедуру посиленої співпраці для надання Україні фіндопомоги у 2026-2027рр на EUR90 млрд

Посли країн-членів Європейського союзу погодилися на використання процедури посиленої співпраці для надання Україні фінансової підтримки на період 2026-2027 роки на суму EUR90 млрд.

Про це власному кореспонденту "Інтерфакс-Україна" повідомили дипломатичні джерела, ознайомленні з ходом засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), яке проходить у п’ятницю в Брюсселі.

"Coreper у принципі погодився дозволити використання процедури посиленої співпраці для надання Україні позики. Ця угода є результатом політичного рішення, ухваленого на Раді ЄС у грудні, про надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро на період 2026-2027 років", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, з процедурної точки зору "Європейський парламент тепер повинен буде дати свою згоду, перш ніж Рада зможе офіційно схвалити рішення про посилену співпрацю". "Було розпочато письмову процедуру для авторизації офіційного запиту на згоду ЄП з кінцевим терміном опівдні понеділка", - деталізував високопосадовий дипломат.

Крім того, він також повідомив, що наразі в Раді очікують на окремі пропозиції від Комісії у вигляді правових актів, що дозволяють надавати позику.

Як повідомлялося раніше, Європейська рада на засіданні, яке пройшло 18-19 грудня ухвалила рішення щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, застосувавши механізм "посиленої співпраці" між країнами-членами ЄС. До виконання рішення не будуть залучені такі країни як Чеська Республіка, Угорщина та Словаччина.

Перше пленарне у 2026 році засідання Європейського парламенту пройде з 19 по 22 січня у Страсбурзі. Порядок денний ще формується.