02:29 16.12.2025

Європа готує новий пакет санкцій проти РФ та підтверджує довгострокову підтримку України — Єврокомісія

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії, підтверджує довгострокове замороження російських активів у ЄС та готовий покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки, повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, зустріч у Берліні засвідчила реальний і конкретний прогрес, досягнутий завдяки узгодженості дій України, Європи та Сполучених Штатів. У Єврокомісії наголосили, що сторони й надалі тісно працюватимуть із президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом задля досягнення справедливого й тривалого миру, який збереже суверенітет України та посилить її безпеку.

У заяві зазначається, що першим кроком на шляху до миру має стати стале припинення вогню, а шлях до цього лежить через постійний тиск на Росію з метою реальних, результативних переговорів. У цьому контексті Європа має намір і надалі підвищувати ціну війни для РФ.

"З цією метою Європа й надалі підвищуватиме ціну війни Росії. Ми готуємо новий пакет санкцій. Крім того, ми на довгостроковій основі заморозили російські активи в ЄС", — наголосила фон дер Ляєн в заяві, оприлюдненій на офіційному вебпорталі Європейської комісії в понеділок.

Другим ключовим елементом визначено надійні та переконливі гарантії безпеки для України. У Єврокомісії привітали позитивне ставлення Сполучених Штатів до можливості надання військової підтримки Україні та підтвердили готовність Європи діяти аналогічно з метою зміцнення Збройних сил України, захисту її території та стримування майбутніх атак. Також підкреслено, що одним із найсильніших довгострокових гарантій безпеки є шлях України до Європейського Союзу.

Окремо наголошено на принципі суверенності рішень України. "Рішення щодо територій має ухвалювати лише Україна — і тільки Україна…Коротко кажучи: нічого про Україну без України. Нічого про ЄС без ЄС. Нічого про НАТО без НАТО", — йдеться в заяві.

Третім аспектом визначено економічне відновлення України. Європейський Союз підтвердив готовність залишатися її найсильнішим і найнадійнішим партнером та запропонував покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки — близько 90 млрд євро.

"Тож обговорення цього тижня в Європейській раді будуть вирішальними", - зазначила Ляєн.

Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_25_3084

