Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Верховна Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Верховна Рада готова бути активним майданчиком для парламентського виміру мирного процесу — аналізу його порядку денного та ухвалення необхідних рішень для досягнення справедливого і тривалого миру. Європейське парламентське середовище має відігравати в цьому процесі посилену роль", - написав Стефанчук у Фейсбуці після зустрічі із радниками з питань національної безпеки європейських держав у Києві у суботу.

За його словами, учасники зустрічі відзначили прогрес, досягнутий Верховною Радою в умовах війни на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Окремо обговорили ключові безпекові виклики, які формують порядок денний не лише України, а й усієї Європи… Також зосередилися на протидії російській пропаганді як важливій складовій спільної європейської безпеки", - зазначив Стефанчук.

Він повідомив, що на зустрічі окрему увагу приділили умовам проведення виборів і референдуму в Україні.

Спікер парламенту назвав знаковою подією візит до України делегацій з питань національної безпеки 15 європейських країн, а також представників Європейської ради, Європейської комісії та НАТО.