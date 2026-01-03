Інтерфакс-Україна
Події
19:53 03.01.2026

Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

1 хв читати
Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві в суботу з радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих.

"Під час зустрічі обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків: уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а 6 січня – зустріч на рівні лідерів у Парижі. Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США", - написав Зеленський у телеграм.

Він зазначив, що у суботу відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій. Головна увага – гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру.

"Зараз у нас нова хвиля, новий шанс завершити цю війну. І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #переговори #мир #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 03.01.2026
Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

20:06 03.01.2026
Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

20:05 03.01.2026
Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

20:04 03.01.2026
Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

20:03 03.01.2026
Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

Зеленський анонсував перезавантаження всієї правоохоронної системи

17:19 03.01.2026
Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

Зеленський подякував українській команді за ґрунтовний підхід до перемовин у рамках зібрання радників з нацбезпеки

14:06 03.01.2026
Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

Зеленський і Стармер обговорили підготовку до зустрічі лідерів Коаліції охочих

02:31 03.01.2026
Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

21:55 02.01.2026
Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

13:46 02.01.2026
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у Парижі зустрічі з командою Трампа

Зеленський: На сьогодні заміна Сирського не передбачається

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

ОСТАННЄ

Умєров: Триває робота над деталями мирного плану

Буданов назвав консультації із радниками з питань нацбезпеки продуктивними: Будуть конкретні результати

Трамп: Я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Зеленський: Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента

Трамп: Ембарго на нафту Венесуели залишається чинним

Трамп заявив про намір США керувати Венесуелою доти, доки там не відбудеться передача влади

Трамп оприлюднив фотографію захопленого Мадуро

На референдум може бути винесено лише питання щодо підтримки мирної угоди - Стефанчук

Буданов і керівництво Ради беруть участь у консультаціях щодо військово-політичного блоку - Умєров

Зеленський: Рішення щодо нових очільників адміністрацій 5 областей будуть завтра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА