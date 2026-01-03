Після зустрічі начальників генштабів і зустрічі лідерів у Парижі розраховуємо на спільну зустріч із представниками США – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві в суботу з радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих.

"Під час зустрічі обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків: уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а 6 січня – зустріч на рівні лідерів у Парижі. Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США", - написав Зеленський у телеграм.

Він зазначив, що у суботу відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій. Головна увага – гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру.

"Зараз у нас нова хвиля, новий шанс завершити цю війну. І ми вдячні за те, що на дипломатичному шляху також не самотні. Дякую державам-партнерам, їхнім лідерам за послідовну підтримку нашої країни", - наголосив Зеленський.