18:30 22.09.2025

Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

Єврокомісія (ЄК) уважно спостерігає за ситуацією з кібератакою, що порушила роботу систем реєстрації та посадки на рейси багатьох аеропортів Європи, заявив офіційний представник ЄК Тома Реньє.

"Пасажири все ще стикаються із затримками рейсів і проблемами, що виникають. Безпека польотів не порушена. Ми продовжуємо працювати з ENISA (Агентством Європейського союзу з кібербезпеки - ІФ-У) і Євроконтролем, з національною та регіональною владою аеропортів, щоб забезпечити нормальне функціонування польотів і безпеку пасажирів", - сказав прессекретар на брифінгу в Брюсселі в понеділок.

За його словами, ця подія дала урок важливості повного врахування в національних законодавствах країн ЄС європейської директиви NIS 2 (Network and Information Security) у сфері кібербезпеки. Ця директива, зазначив Реньє, "визначає авіацію та інші види транспорту як критично важливі галузі".

"Ми терміново закликаємо держави-члени ефективно і швидко впровадити у свої законодавства цю директиву", - підсумував представник ЄК.

Минулими вихідними сталася велика кібератака, що спричинила серйозні збої в роботі систем великих європейських аеропортів. Вона була спрямована на компанію Collins Aerospace - постачальника послуг, пов'язаних із системою реєстрації та посадки на рейс.

Директива NIS 2 - це оновлене загальноєвропейське законодавство про кібербезпеку, яке набуло чинності в січні 2023 року. Її головна мета - значно підвищити рівень кібербезпеки та стійкості до кібератак в Європейському союзі.

Теги: #єврокомісія #тома_реньє #кібератака

