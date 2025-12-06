Кіберкорпус ГУР атакував провідну логістичну компанію РФ до Дня ЗСУ - джерела

Фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України спільно з BO Team завдали в ніч на 6 грудня кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній "Елтранс+".

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у розвідці, внаслідок атаки деактивовано понад 700 компʼютерів та серверів, видалено більше тисячі користувачів компанії, знищено або зашифровано 165 терабайтів критично важливих даних.

Крім того, уражено систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивовано та виведено з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищено декларації по всім вантажам, а також здійснено "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.

"Елтранс+" входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами "Елтранс+" користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

"Елтранс+" займається доставкою підсанкційних товарів, а також різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовуються російським військово-промисловим комплексом.