Понад 80% кібератак РФ у першій половині 2025р. припадала на цивільну інфраструктуру України – Держспецзв’язку

У першій половині 2025 року понад 80% кіберінцидентів як складової повномасштабної війни РФ проти України припадали на об’єкти цивільної інфраструктури, основні - енергетика, логістика, держустанови, телекомунікації, повідомив очільник Держспецзв’язку Олександр Потій.

"У першій половині 2025 року щоденний середній показник кількості кіберінцидентів становив 16,5 інцидентів, при цьому 82% цілей – це об’єкти цивільної інфраструктури. Основні сектори, які перебувають під атакою, – енергетика, логістика, держустанови, телекомунікації", - сказав Потій в онлайн-зверненні на Міжнародній науково-практичній конференції "Цифрова трансформація: зміцнення потенціалу кібербезпеки в сучасному світі", що відбулася у Кракові (Польща). Про це йдеться у повідомленні пресслужби установи у середу у телеграм-каналі.

Потій зазначив, що кіберзброя стала невід’ємною складовою повномасштабної війни, яку веде РФ проти України. "З року в рік фахівці Держспецзв’язку фіксують зростання кількості кіберінцидентів, тож кібербезпека залишається одним із пріоритетів нашої держави", - сказав він.

Потій також зауважив, що військова та кіберагресія РФ проти України створюють серйозний тиск на науковців і дослідників України. "Втім, багато наукових команд прагнуть зробити свої розробки більш практичними та корисними для розв'язання реальних проблем", - додав він.