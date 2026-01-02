2 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 січня відзначають День наукової фантастики, Всесвітній день інтроверта, День мотивації і натхнення.

Православна церква вшановує пам’ять святого Сильвестра, папи; преподобного Серафима Саровського, а також преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

День 1409 Російська агресія - Day 1409 Russian aggression

День наукової фантастики

Попри те, що свято не офіційне, його підтримують такі відомі організації, як американська кінокомпанія Hallmark Channel та міжнародне видавництво Scholastic Corporation, що спеціалізується на випуску коміксів.

Саме в цей день у 1920 році народився відомий американський письменник, всесвітньо відомий автор науково-фантастичної літератури – Айзек Азімов. Під його авторством вийшли десятки творів, написаних у цьому жанрі. Найвідомішими з них вважаються збірник "Все про роботів", "Трилогія про Фундацію".

Всесвітній день інтроверта

2 січня відзначається Всесвітній день інтроверта. Його святкування було впроваджено у 2011 році з метою поширення інформації про те, що спосіб життя та особливості таких людей є нормальним явищем. Інтроверти заглиблені у свої почуття й не бажають ділитися ними з оточенням. Але це не є приводом для глузування й осуду. Також не слід плутати інтровертів із аутистами.

День мотивації і натхнення

2 січня відзначається День мотивації і натхнення. Метою його запровадження є стимулювання людей постійно рухатися у напрямі своєї мрії. Більшість великих вчителів стверджує, що мета повинна знаходитися поза межами життя. Інакше, стверджують вони, це просто плани на завтра.

Котячий Новий рік

Неофіційне, миле свято, яке святкують щороку 2 січня, щоб присвятити особливу увагу своїм пухнастим друзям, дарувати їм подарунки та турботу. Його започаткувала сімейна пара з США, Том і Рут Рой, у 2016 році, щоб дати котам шанс відсвяткувати Новий рік разом з людьми.

Це день, коли власники котів можуть подякувати їм за любов, побалувати смаколиками, іграшками та просто приділити більше часу. Це можливість для тих, хто не встиг привітати своїх улюбленців 1 січня, зробити це зараз.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Менделе Мойхера-Сфоріма (Менделе Мохера Сфаріма) (справж. - Шолем-Янкев (Шолом-Яків) Бройде) (1836–1917), єврейського письменника, просвітника, громадського діяча, засновника нової єврейської літератури;

185 років від дня народження Костянтина (Костя) Петровича Михальчука (1841–1914), українського мовознавця, етнографа, публіциста, громадського діяча, основоположника наукової української діалектології;

185 років від дня народження Тадея Розеславовича Рильського (1841–1902), українського економіста, етнографа, публіциста, громадсько-культурного та освітнього діяча, батька Максима Рильського;

130 років із дня народження Дзиґи Вертова (справж. - Давид Кауфман) (1896-1954), кінорежисера, кіносценариста, теоретика документального кіно;

120 років від дня народження Григорія Абрамовича Фінаровського (1906–1975), українського композитора;

100 років від дня народження Віри Вовк (справж. - Віра Остапівна Селянська) (1926–2022), української письменниці, перекладачки, літературознавиці (Бразилія);

100 років від дня народження Ігоря Михайловича Соневицького (1926–2006), українського композитора, диригента, музикознавця, педагога;

80 років від дня народження Валерія Олексійовича Кравченка (1946–2017), українського дисидента, правозахисника, громадсько-політичного діяча, учасника національно-визвольного руху;

40 років від дня заснування (1986) Хмельницького обласного художнього музею.

Ще цього дня:

1936 - Науковцями Володимиром Зворикіним та Джорджем Мортоном продемонстрована електронна трубка, чутлива до ультрафіолетових й інфрачервоних променів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення;

1944 - Уперше гелікоптери застосували в бою;

1992 - Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України;

2024 - У ніч проти 2 січня та вранці українська ППО нищить 72 ракети після нічної атаки ударними дронами та масованого ракетного удару Росії по Україні, основним напрямком якого був Київ.

Церковне свято:

Святого Сильвестра, папи

Сильвестр жив на межі III-IV століть. Він народився в Римі, в сім'ї християн. Рано втратив батька, тому його виховував учитель, пресвітер Квірін. Коли Сильвестр досяг повноліття, то став допомагати мандрівникам. Це були часи гонінь на християн, але Сильвестр не побоявся і прийняв у себе святого сповідника єпископа Тимофія, а після його мученицької смерті поховав його. За це Сильвестра схопили і судили, а потім кинули до в'язниці. Звільнився він лише після смерті градоначальника-язичника.

Коли Сильвестру виповнилося 30, він став священиком, а через 15 років його обрали єпископом Римським. Папа Сильвестр керував Римською Церквою понад 20 років. Помер у глибокій старості. Існує легенда, за якою святителю Сильвестру вдалося здолати морську потвору - Левіафана - і таким чином врятувати людство від кінця світу.

Іменини:

Василь, Марк, Петро, Сергій, Уляна.

З прикмет цього дня:

За прикметами дня судять, якими будуть літо і врожай: мороз цього дня - літо буде спекотним; іній лежить на деревах - до гарного врожаю; синички почали співати - до затяжних морозів.

У народі 2 січня - свято Сильвестрів день, або Курячий день. Незвичайну назву воно отримало тому, що за старих часів у цей час наводили лад у курниках.

У церковне свято 2 січня забороняється лаятися і лихословити, сваритися, засуджувати кого-небудь, бажати зла, лінуватися, відмовляти в допомозі. Церква засуджує жадібність, заздрість, плітки, помсту.

Сьогодні звертаються до святого Сильвестра - моляться про зміцнення віри, просять про подальше життя і мир на землі.

Цей день добре провести в колі сім'ї, зазвичай заведено збиратися за спільним столом і доїдати все, що залишилося після Нового року. За старих часів цього дня ворожили на цибулі на погоду: слід було очистити 12 цибулин, посолити їх і залишити до ранку. Яка цибулина за рахунком буде мокрою - такий місяць буде дощовим.