Інтерфакс-Україна
Події
06:54 02.01.2026

Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців - Генштаб

1 хв читати

Втрати окупантів впродовж доби  склали 910 одиниць живої сили та  222 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 п’ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО та 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищеної крилатої ракети і 590  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33286

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:12 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

20:58 01.01.2026
Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

08:05 01.01.2026
У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

06:56 01.01.2026
Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

04:55 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

00:06 01.01.2026
У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

08:41 31.12.2025
Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

22:19 30.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

18:28 30.12.2025
Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 98 бойових зіткнень

Захисники України в ніч на 2 січня знищили або подавили 86 зі 116 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 986 ворожих цілей

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічних атак ворога у Запорізькій області – ОВА

2 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Starlink планує знизити орбіту супутників для підвищення безпеки у 2026 році

Кім Чен Ин демонструє доньку на публічних заходах, що може свідчити про її статус наступниці лідера КНДР - ЗМІ

Попередньо шестеро загиблих і кілька десятків поранених під час протестів у Ірані – ЗМІ

Дві пожежі зафіксовано в Запоріжжі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА