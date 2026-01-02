Окупанти втратили впродовж доби 910 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби склали 910 одиниць живої сили та 222 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 п’ятниці.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, дві РСЗВ, один засіб ППО та 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищеної крилатої ракети і 590 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

