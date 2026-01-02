Попередньо шестеро загиблих і кілька десятків поранених під час протестів у Ірані – ЗМІ

Щонайменше шестеро людей загинули і кілька десятків постраждали за непідтвердженою інформацією під час масових протестів у Ірані, повідомила агенція Reuters у четвер.

"Кілька людей загинули під час заворушень в Ірані, повідомили в четвер іранські ЗМІ та правозахисні групи, оскільки найбільші протести в Ісламській Республіці за останні три роки через погіршення економічних умов спричинили насильство в кількох провінціях", - йдеться у повідомленні Reuters.

Зокрема, за повідомленнями напівофіційного інформагентства Fars, троє протестувальників загинули та 17 отримали поранення під час нападу на поліцейську дільницю в західній провінції Ірану Лорестан.

"Бунтівники увійшли до штаб-квартири поліції близько 18:00 (за місцевим часом) у четвер... вони зіткнулися з поліцією та підпалили кілька поліцейських автомобілів", – цитує Reuters повідомлення Fars.

"Зіткнення між протестувальниками та силами безпеки знаменують собою значну ескалацію заворушень, які поширилися по всій країні з того часу, як власники магазинів почали протестувати в неділю проти дій уряду щодо різкого падіння валюти та швидкого зростання цін", - пише Reuters.

Про загиблих та поранених повідомляло також Hengaw і робив заяви Корпус вартових революції, однак Reuters не вдалося одразу підтвердити жодне з цих повідомлень

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/one-person-killed-iran-protests-over-economic-woes-2026-01-01/