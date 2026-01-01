Інтерфакс-Україна
Події
23:12 01.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 97 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 97 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 30 авіаційних ударів із застосуванням 92 керованих авіабомб. Зафіксовано 4 158 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 674 обстрілів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив відповідно 23 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33285

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

20:58 01.01.2026
Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

Ворог окупував 0,72%України за 2025 рік – DeepState

08:05 01.01.2026
У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

У грудні окупанти скоротили темпи захоплення українських територій — на 12% менше, ніж у листопаді - DeepState

06:56 01.01.2026
Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

04:55 01.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

00:22 01.01.2026
Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

00:06 01.01.2026
У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

08:41 31.12.2025
Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

22:19 30.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

18:28 30.12.2025
Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

09:27 30.12.2025
Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Генштаб: Втрати ворога у 2025р. – 35 дивізій особового складу, 14 тис. артсистем, 40 тис. одиниць автотехніки

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

Харків зазнав понад 700 ворожих обстрілів протягом року, загинула 41 людина - мер

Сили оборони уразили НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та низку цілей на ТОТ Донецької області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна не буде в НАТО і матиме проблеми з перебуванням в ЄС - ЗМІ

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

Україна очікує від Чехії оцінки сумісності антиукраїнських заяв спікера Палати депутатів із займаною ним посадою - ЗМІ

РФ намагається переконати США, що достатньо припинити вогонь в день виборів, повідомив Бевз

Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях РФ - Генштаб про заяву Сальдо

Сибіга привітав Кіпр із початком головування у Раді ЄС, Францію - у G7, Швейцарію - в ОБСЄ, наголосив на продовженні співпраці

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Зеленський - президенту Кіпра: Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування в Раді ЄС

Зеленський анонсував 5 січня зустріч начальників Генштабів

Умєров в Анкарі зустрічався з головою Національної розвідувальної організації

