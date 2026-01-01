Окупанти просунулися в Білогірʼї, Степногірську та Покровську, за добу зайняли 10,83 кв км — DeepState

Просування російських окупантів за минулу добу зафіксоване в селі Білогірʼя та місті Степногірськ Запорізької області, а також у місті Покровськ Донецької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Білогірʼя, Степногірську та Покровську", — йдеться в повідомленні у Телеграм.

Згідно з мапами проєкту, окупанти захопили за добу: на Білогірському напрямку — 5,04 кв км при збільшенні сірої зони на 0,73 кв км; на Степногірському напрямку — 5,04 кв км при зменшенні сірої зони на 1,22 кв км; на Покровському напрямку — 0,75 кв км при збільшенні сірої зони на 0,60 кв км.

Сумарно площа контролю ворога зросла за добу на 10,83 кв км, "сіра зона" змінилася на +0,11 кв км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23023