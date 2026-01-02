Інтерфакс-Україна
05:56 02.01.2026

Кім Чен Ин демонструє доньку на публічних заходах, що може свідчити про її статус наступниці лідера КНДР - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше відвідав мавзолей Кімсусан у супроводі доньки, що, можливо, свідчить про її статус наступниці, повідомила агенція Reuters, посилаючись на висновки аналітичних центрів та розвідки Південної Кореї.

"Дочка лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Чжу Е, яку, ймовірно, готують стати його наступницею, супроводжувала своїх батьків під час свого першого публічного візиту до мавзолею Кімсусан, щоб віддати шану колишнім лідерам, як показали фотографії державних ЗМІ, опубліковані в п'ятницю. Чжу Е протягом останніх трьох років дедалі частіше з'являється в державних ЗМІ, що підживлює спекуляції аналітиків та південнокорейської розвідки про те, що вона може стати лідером країни в четвертому поколінні", - повідомила Reuters.

Зокрема, Reuters наводить думку Чонг Сон-чана, віцепрезидента аналітичного центру Sejong Institute, який розцінив першу присутність Чжу Е в Кімсусанському палаці "як продуманий крок її батька напередодні майбутнього з'їзду правлячої партії, на якому може бути формалізовано її правонаступництво".

"Кім Чжу Е, яка, як вважається, народилася на початку 2010-х років, відвідала цьогорічні новорічні святкування, повідомляють державні ЗМІ у четвер. У вересні вона здійснила свою першу публічну поїздку за кордон до Пекіна разом зі своїм батьком", - пише агенція, зазначивши, що офіційний Пхеньян ніколи не підтверджував справжній вік доньки північно-корейського диктатора.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-leader-kim-jong-uns-daughter-makes-public-visit-state-mausoleum-2026-01-01/

Теги: #лідер #кндр #донька #наступниця

