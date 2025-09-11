Найбільша загроза для Європи полягає у союзі між Росією та КНДР – Шмигаль

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Найбільша загроза для європейського континенту полягає в тому, що Кремль об'єднає свої зусилля з Північною Кореєю, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

"У них 2-мільйонна армія, у них погані технології, але зараз Росія технологічно збільшує їхні можливості, і, як я вже говорив, наприклад, північнокорейські балістичні ракети за підтримки Росії стали набагато точнішими, набагато дальнобійнішими, а це означає, що якщо вони об'єднають свої зусилля, це буде величезна армія: 1,9 мільйона росіян, 2 мільйони північнокорейців з високотехнологічною зброєю, яку Росія продовжує модифікувати, використовуючи дуже розвинуті засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати, штучний інтелект, іранські безпілотники, а також підтримуючи їх з боку Ірану й інших країн, що надають їм допомогу в тихій формі, не вдаючись до жодних політичних гучних оголошень", - розповів Шмигаль.

Таким чином, зазначив він, відбувається формування "величезної сили" у сенсі армій та промислового військового виробництва.

"Вони можуть виробляти зараз величезну кількість, мільйони артилерійських снарядів, вони можуть виробляти десятки тисяч ракет, вони можуть виробляти сотні тисяч, можливо, мільйони безпілотників. Тобто навіть усі разом члени НАТО можуть виробляти таку кількість озброєнь, як зараз. Тому це виклик, нам потрібно збільшити це виробництво, нам потрібно впроваджувати всі сучасні технології, штучний інтелект, радіоелектронну боротьбу, безпілотники, всі можливі технології безпілотників з різними новими функціями і можливостями", - наголосив міністр.