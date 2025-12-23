F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

Літаки F-16 Fighting Falcon знищили 34 із 35 крилатих ракет, якими сьогодні ворог атакував Україну, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Надзвичайно ефективна робота ППО, бо, хоч система Patriot не перехопила "Кинджали", але ракети цілей не досягли. Із 35 крилатих ракет 34 було збито, в основному, літками F-16, за що ми дякуємо їх пілотам", - заявив він у телеефірі ТРК "Київ24".

Ігнат зазначив, що такий результат протиповітряної оборони також залежіть від забезпечення боєприпасами та дав зрозуміти, що Сили оборони відчувають певний дефіцит таких.

"Це те, про що говорив президент України, зокрема, звертаючись до західних партнерів, що деякі наші системи – чи то авіаційні, чи то наземні, стоять зараз порожні, тому, будь ласка, надайте те, чим ми можемо захистити нашу енергетику та … наших людей", - сказав він.

За словами Ігната, ППО України має зонально-обʼєктове перекриття.

"Ми можемо прикривати обʼєкти критичної інфраструктури, міста, війська на важливих напрямках фронту, але навіть так будуть "дірки", які використовує ворог", - зазначив речник.

Як повідомлялось, Сили оборони України у ніч проти вівторка знешкодили 621 із 673 ворожих засобів повітряного нападу, зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.