Інтерфакс-Україна
Події
15:18 23.12.2025

F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

1 хв читати
F-16 перехопили 34 із 35 крилатих ракет під час масованої атаки – речник Повітряних сил

Літаки F-16 Fighting Falcon знищили 34 із 35 крилатих ракет, якими сьогодні ворог атакував Україну, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Надзвичайно ефективна робота ППО, бо, хоч система Patriot не перехопила "Кинджали", але ракети цілей не досягли. Із 35 крилатих ракет 34 було збито, в основному, літками F-16, за що ми дякуємо їх пілотам", - заявив він у телеефірі ТРК "Київ24".

Ігнат зазначив, що такий результат протиповітряної оборони також залежіть від забезпечення боєприпасами та дав зрозуміти, що Сили оборони відчувають певний дефіцит таких.

"Це те, про що говорив президент України, зокрема, звертаючись до західних партнерів, що деякі наші системи – чи то авіаційні, чи то наземні, стоять зараз порожні, тому, будь ласка, надайте те, чим ми можемо захистити нашу енергетику та … наших людей", - сказав він.

За словами Ігната, ППО України має зонально-обʼєктове перекриття.

"Ми можемо прикривати обʼєкти критичної інфраструктури, міста, війська на важливих напрямках фронту, але навіть так будуть "дірки", які використовує ворог", - зазначив речник.

Як повідомлялось, Сили оборони України у ніч проти вівторка знешкодили 621 із 673 ворожих засобів повітряного нападу, зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Теги: #f_16 #ігнат #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 23.12.2025
Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

11:47 23.12.2025
Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

08:34 19.12.2025
Захисники України в ніч на 19 грудня знищили або подавили 108 зі 160 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 19 грудня знищили або подавили 108 зі 160 засобів повітряного нападу росіян

09:20 16.12.2025
Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Ворог атакував Україну 69 ударними БпЛА, знищено 57, було влучання 10 безпілотників на 7 локаціях – ПС ЗСУ

09:57 14.12.2025
Захисники України в ніч на 14 грудня знищили або подавили 110 зі 139 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 14 грудня знищили або подавили 110 зі 139 засобів повітряного нападу росіян

09:31 30.11.2025
Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

11:47 29.11.2025
Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

09:18 26.11.2025
Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

10:25 25.11.2025
ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

ПС ЗСУ: за ніч знешкоджено 438 ворожих БпЛА, один "Кинджал", по 5 "Іскандерів" та "Калібрів", 3 балістичні "Іскандер-М", є влучання на 15 локаціях

11:41 22.11.2025
Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

Румунія піднімала F-16 через російські удари по півдню Одещини

ВАЖЛИВЕ

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

ОСТАННЄ

Lviv Croissants відкрила новий заклад на гірськолижному курорті Закопане у Польщі

Завтра останній день для подачі заявки на отримання 1 тис. грн "Зимової підтримки", нагадали в "Дії"

Тестові шатли Дарниця – Видубичі курсуватимуть у пікові години в обох напрямках з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня - Kyiv City Express

Уряд спрощує передачу енергообладнання для стабілізації електропостачання під час війни - Свириденко

На 2026р заплановано суттєво розширити проєкт "Центрів життєстійкості" - Музиченко

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Українські заклади освіти і науки матимуть безоплатний доступ до Scopus та WoS у 2026р - Міносвіти

Понад 75% роботодавців витримують квоту працевлаштування осіб з інвалідністю, є випадки, коли "працюють" трудові книжки - Музиченко

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА