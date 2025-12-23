Тестові шатли Дарниця – Видубичі курсуватимуть у пікові години в обох напрямках з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня - Kyiv City Express

Тестові шатли Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку курсуватимуть уранці та ввечері з 24 по 26 грудня та з 29 по 31 грудня, повідомляє Київська кільцева електричка Kyiv City Express від АТ "Укрзалізниці".

"Запускаємо тестові шатли Дарниця - Видубичі та зворотно, що дозволить зробити інтервали в пікові години 15 хвилин. Проводимо експеримент - в години пік (вранці та ввечері) з 24 по 26 та з 29 по 31 грудня запускаємо шатли між станціями Дарниця та Видубичі ", - йдеться у Телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що це будуть додаткові рейси, які курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички.

Розклад шатлів передбачає Дарниця – Видубичі з 6:31 - 6:41, 7:31 - 7:41, 8:31 - 8:41, 9:31 - 9:41, 16:16 - 16:26, 17:31 - 17:41 та 18:31 - 18:41 години.

Що стосується зворотного напрямку Видубичі – Дарниця передбачено з 7:02 - 7:12, 8:02 - 8:12, 9:02 - 9:12, 15:52 - 16:02, 17:02 - 17:12, 18:05 - 18:15 та 19:02 - 19:12 години.

У Kyiv City Express додали, що посадка та висадка пасажирів на станції Видубичі з цих рейсів здійснюватиметься з 3 колії.

Пасажири також зможуть переглянути інформацію щодо шатлів на офіційному сайті, які додано до загального розкладу з позначкою "Д" - як додаткові, наголосили в Kyiv City Express.