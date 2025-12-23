Інтерфакс-Україна
За високофункціональним протезуванням понад 95% становить імпорт, в 2026р запрацюють гранти для виробників біонічних протезів - Музиченко

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що по високофункціональному протезуванню в Україні понад 95% складають імпортні виробники, а також анонсував запуск в 2026 році грантової програми для виробників біонічних протезів.

"З технічної точки зору, протез – це набір комплектуючих, які з'єднані в один виріб. Якщо говорити про високофункціональні, високоякісні, високотехнологічні вузли… По нижніх кінцівках виробництво стоп у нас в державі трохи є. Високофункціональних, так званої біоніки, колінних вузлів з мікропроцесорним управлінням, практично немає, і на 99% це імпортні складові", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, наскільки відсотків на сьогодні локалізоване виробництво протезів в Україні.

Якщо говорити по верхніх кінцівках, керівник Фонду зазначив, що по кистях є кілька виробників вітчизняної біоніки, і вони достатньо непогано розвиваються, а по ліктьовим вузлам - пропозиція фактично відсутня.

"І як підсумок говоримо, що по високофункціональному протизуванню понад 95% це імпортні виробники", - констатував він.

За його словами, по більш типових простіших протезах, які містять не мікропроцесорне управління, а гідравлічні і пневматичні системи, ситуація трошки краща -  фактично по всіх позиціях є українські виробники.

"Але, знову ж таки, їх частка в структурі, я б сказав, десь 10-12%, можливо, до 15%. Здебільшого це все-таки невеликі компоненти до протезів у вигляді штанг, кріплень, штифтів і так далі, те, що більше локалізовано. Тому на сьогоднішній день є великий виклик щодо логістики, можливості працювати з іноземними компаніями, і в питанні диктування цін. Україна, на жаль, є одним із найбільших на сьогоднішній день ринків по протезуванню і одним з найбільших замовників через фактор війни", - зазначив Музиченко.

Що стосується найбільших країн-постачальників протезів і комплектуючих, за його словами у ТОПі Німеччина, далі Ісландія, Велика Британія, США, Нова Зеландія, Польща, Туреччина, а частка Китаю на рівні 1%. 

На запитання, на якому етапі підготовка анонсованої в липні прем'єр-міністром грантової програми для виробників біонічних протезів, директор Фонду заявив, що робота ведеться.

"Зараз ми в активній дискусії з Міністерством цифрової трансформації, тому що це розглядається як один із напрямків цифрового розвитку і інноваційних технологічних рішень. Наразі вже підготовлено і погоджено певну рамку для того, щоб мати передумови для запуску такої грантової програми для вітчизняних стартапів, для тих, хто здійснює розробку, або для підтримки в форматі переходу в малосерійний запуск виробництва", - додав він.

Музиченко розповів, що програма буде передбачати декілька аспектів: перший – підтримка певних конструкторських рішень; другий – розробка життєздатних прототипів; третій - питання масштабування тих виробів, які вже мають якісь прототипи, які можна в подальшому вдосконалювати.

На уточнююче запитання, він спрогнозував, що така грантова програма запрацює у 2026 році.

Як повідомлялося, в кінці липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко назвала протезування одним з головних завдань української соціальної політики та анонсувала запуск грантів для виробників біонічних протезів.

