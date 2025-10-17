Кличко: в київському центрі протезування Human Titans проходять реабілітацію 13 ветеранів

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5521

Сучасний центр протезування, створений в рамках проєкту Human Titans в Києві наприкінці літа поточного року, наразі надає послуги 13 ветеранам, повідомив мер столиці Віталій Кличко після відвідування центру разом із мером Брюсселя.

"Заклад надає допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації. Він обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів… Наразі процес протезування та реабілітації в закладі проходять 13 ветеранів з різних регіонів України. Троє з них – вже на фінальній стадії", - написав Кличко в Телеграм.

Він зазначив, що раніше поранені українські військові отримували протезування в Німеччині, а тепер захисники можуть зробити це в Києві.

"Нагадаю, у центрах протезування в Берліні пройшли навчання 6 техніків-протезистів з Києва. Також в рамках проєкту близько 60 українських військових з ампутаціями нижніх кінцівок різних ступенів складності отримали протезування у військовому шпиталі Бундесверу. Тепер поранені захисники отримують протезування в центрі, який працює в Києві", - зазначив мер.

Кличко також повідомив, що Київ отримав від Брюсселю чотири карети "швидкої допомоги", разом з раніше отриманими – дев'ять. Також столиця Бельгії допомагає в оснащенні медзакладів, стажуванні медиків, передає гуманітарну допомогу, обладнання та спецавто.

Як повідомлялося, протезний центр Human Titans відкрили на базі однієї з лікарень Києва за підтримки благодійного фонду Life Bridge Ukraine та в рамках співпраці столиці з Берліном. Повідомляється, що компанія ONUR GROUP Ukraine взяла на себе більшість витрат на капремонт приміщень протезного центру – понад 29 млн грн. З міського бюджету спрямували 11,2 млн грн. Для оснащення протезного центру та виготовлення протезів благодійна організація Life Brigde Ukraine придбала та передала обладнання провідного німецького виробника на суму 14,5 млн грн. Місто на обладнання виділило майже 3 млн грн. На поточні потреби центру столиця спрямовує 800 тис. грн з бюджету міста.

В експлуатацію обладнання почали вводити в червні поточного року. За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України.

Кличко повідомив тоді, що тяжкопораненим українським бійцям і цивільним хірурги в Україні проводять близько 21 тис. ампутацій щороку.