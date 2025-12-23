Музиченко: понад 80% протезувань в країні закривається за держпрограмою

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Понад 80% протезувань в Україні закривається за державною програмою, повідомив директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко.

"Ця цифра динамічна. В минулому році за державною програмою було запротизовано майже 16 тис. людей. Тобто це достатньо велика кількість, якщо говорити в порівнянні з попередніми періодами. З урахуванням важкості травм було забезпечено майже 20 тис. протезних виробів. Це означає, що є множинні ампутації, що людина могла отримати не один протезний виріб, тому що є функціональні протези, а є певні специфічні протези для купання, для занять спорту і так далі. Крім того, в цілому було забезпечено більше ніж 420 тис. різних допоміжних засобів реабілітації. Тобто, як ми бачимо, структура протезних виробів у цьому переліку близько 5%. Але по вартості протезування – це половина ресурсу", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про кількість людей, які на сьогодні в Україні потребують протезування.

Він додав, що в 2025 році Фонд приблизно виходить на ті самі показники в загальній кількості, і за держпрограмою буде орієнтовно 15-16 тис. відпротезованих осіб.

"Але тут важлива структура. Якщо в минулому році в цю структуру входило 3,8 тис. військовослужбовців різних відомств, то в цьому буде вже близько 5 тис. Тобто загальна чисельність стабільна, але структура і кількість тих, хто отримує травми за рахунок участі в бойових діях, збільшується", - розповів чиновник.

На запитання, чи є запит на спортивні протези, Музиченко заявив, що мова йде про десятки, а після спрощення у вересні вимог для отримання таких виробів, запит зріс не дуже суттєво.

"Якщо раніше це вимірювалося десятком, то зараз це додатково кілька десятків поданих документів. Тобто, це не критично змінило ситуацію. Головне, щоб людина, яка отримує спортивний протез, реально ним користувалася. Все має бути пояснено з точки зору ефективності, раціональності і логіки потенційного результату", - додав він.

Керівник Фонду заявив, що при забезпеченні допоміжними засобами реабілітації військові, діти і особи при первинному забезпеченні – є пріоритетом першої черги, що забезпечується впродовж тижнів.

"Крім того, частина протезувань відбувається поза межами нашої держави. Не скажу, що таких випадків багато, але якась частка є. Плюс в Україні діють активно певні благодійні і гуманітарні організації, які також підсилюють державну програму, беручи на себе частину цієї роботи. Ми намагаємося з ними кооперуватися для того, щоб не дублювати функціонал", - зазначив він, додавши, що понад 80% закриває саме державна програма.

Також за його словами, у 99,9% випадків йде пряме забезпечення протезами за оплатою держави, і одиничні звернення за компенсацією самостійно придбаного виробу.

"В цілому в цьому році на програму по допоміжних засобах реабілітації виділено 5,3 млрд гривень, що включає 3,5 млрд гривень на протезно-ортопедичну складову. Для того, щоб закрити потребу цього року, нещодавно збільшили фінансування ще на 620 млн гривень. Тобто, з урахуванням всіх аспектів, у цьому році маємо майже 6 млрд гривень. До цієї суми ще мільярд передбачено на високофункціональне протезування учасників бойових дій, із яких ми вже використали майже 800 млн гривень, і ще ряд договорів зараз знаходяться на укладенні", - розповів Музиченко.

Він додав, що на наступний рік на допоміжні засоби реабілітації передбачено близько 7,5 млрд гривень.

"Тобто, трошки більше, ніж в цьому році, розуміючи те, що, на жаль, перспектив того, що у нас буде менша потреба ми не бачимо", - констатував керівник Фонду.

Як повідомлялося, у вересні Мінсоцполітики за участі Міністерства охорони здоров’я провело перше засідання міжвідомчої робочої групи з питань реформування сфери протезування, результатом роботи якої має стати нова система протезування, доступна у кожному регіоні.