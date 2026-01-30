Тисяча українців можуть отримати безоплатне протезування: як у центрі MCOP Україна допомагають повертатися до активного життя після ампутацій

Повернути собі активне життя після ампутації — це виклик, який сьогодні постав перед десятками тисяч українців. За даними Національної служби здоров’я України, які наводить Національний інститут стратегічних досліджень , — на початок 2025 в Україні вже проведено понад 95 тис. ампутацій, а за неофіційною статистикою – понад 120 тис.

Івану Артюху – 25. До початку повномасштабного вторгнення він працював в поліції, а згодом став частиною об’єднаної штурмової бригади “Лють”. Захисник втратив праву ногу в квітні 2024-го, внаслідок мінно-вибухової травми поблизу Часового Яру. Попри травму Іван залишається дуже активним, займається спортом та виховує маленьку доньку. А ще мріє представити Україну на Паралімпійських іграх. Нині військовий тренується користуватися спеціальним біговим протезом, а ще готується до перепротезування та проходить програму оптимізації та адаптації ходи в Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) Україна.

Тричі на тиждень відвідує центр MCOP Україна й 77-річний Микола Кривоніс. Нині у нього перший етап протезування — кастинг. Чоловік втратив ліву ногу ще у травні 2022 року — коли на подвір’я його будинку на Донеччині прилетів російський снаряд. Сьогодні Микола Олександрович разом із родиною живуть у Києві. Чоловік потребує заміни куксоприймача, щоб протез відповідав змінам у тілі та забезпечував максимальний комфорт під час руху.

“Я хоч і пенсіонери, але діти та внуки не дають сидіти на місці. Хочу ходити та рухатися заради них”, — каже Максим.

Обоє чоловіків стали учасниками безоплатної програми протезування нижніх кінцівок для українців, яка фінансується коштом Уряду Ісландії та ісландської компанії EMBLA MEDICAL HF.

Програма охоплює повний цикл протезування: зняття мірок, первинне протезування, адаптацію ходи на протезі, виготовлення фінального протезного засобу за індивідуальними мірками та подальше спостереження.

Грант від Ісландії у розмірі 11.6 млн. доларів було виділено, щоб допомогти українцям повернути втрачену мобільність. Проєкт реалізує благодійний фонд Future for Ukraine разом із міжнародним центром протезування та відновлення Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) в Україні.

Олена Ніколаєнко, президентка Future for Ukraine в США, пояснює:

“Грант від Ісландії допомагає зменшити навантаження на державну систему протезування. За умовами програми 1 000 українців протягом трьох років зможуть безоплатно отримати протези відповідно до своїх функціональних потреб. Також учасники проєкту проходять програму адаптації та оптимізації ходи, щоб навчитися стабільно користуватися протезом у повсякденному житті”.

Хто може взяти участь у програмі?

Безоплатне протезування можуть отримати всі громадяни України з ампутаціями нижніх кінцівок, отриманими внаслідок бойових дій, обстрілів, мінно-вибухових травм або інших чинників, безпосередньо пов'язаних з повномасштабним вторгненням росії в Україну (починаючи з 24 лютого 2022 року).

Первинне протезування надається кандидатам, які мають медичні показання до встановлення первинного протеза, підтверджені профільним фахівцем (готовність кукси до протезування, стабільний післяопераційний стан).

надається кандидатам, які мають медичні показання до встановлення первинного протеза, підтверджені профільним фахівцем (готовність кукси до протезування, стабільний післяопераційний стан). Вторинне протезування призначається у разі обґрунтованої потреби, якщо:

протез став технічно не придатний до використання — не відповідає за розміром, правильно не фіксується, не підлягає ремонту;

протез створює хронічний дискомфорт та обмежує активність;

функціональні характеристики компонентів не відповідають наявному протезу.

Як подати заявку?

Щоб отримати безоплатне протезування за умовами гранту, залиште заявку через форму на сайті центру МСОР Україна. До анкети необхідно додати медичний документ, що засвідчує травму та вид ампутації.

Про центр MCOP Україна

Міжнародний центр Medical Center Orthotics & Prosthetics (MCOP) понад 20 років забезпечує високотехнологічне протезування та відновлення для людей з ампутаціями будь-якої складності. Понад 17 років центр був офіційним партнером Міністерства оборони США в протезуванні американських військових, які брали участь в війнах в Афганістані та Іраку. З березня 2025 року центр MCOP працює в Україні у Києві.

“Ми застосовуємо мультидисциплінарний підхід в роботі з пацієнтами, до якого залучені протезисти, фізичні терапевти, ерготерапевти та фахівці з адаптації ходи. MCOP Україна впроваджує американські клінічні протоколи, перевірені 20-річним практичним досвідом та адаптовані до українських реалій, щоб забезпечувати людині не лише протезний пристрій, а стабільний функціональний результат, який допомагає повертатися до активного життя», — розповідає Андрій Петрук, директор МСОР Україна.