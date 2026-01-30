У столиці ЄС відкрився офіс НААУ

Фото: https://unba.org.ua/

Для посилення інституційної присутності української адвокатури на європейському рівні в Брюсселі (Бельгія) відкрито офіс Національної асоціації адвокатів України, який стане постійною платформою для діалогу з європейськими партнерами.

Участь в урочистій церемонії, що проходила 28 січня, взяли голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова та її заступник Валентин Гвоздій.

Очікується, що відкриття офісу НААУ сприятиме ефективнішій комунікації з інституціями ЄС, зокрема з Генеральним директоратом Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST), у контексті процесу вступу України до Європейського Союзу.

У той же день делегація НААУ взяла участь у зустрічі керівників європейських адвокатур. Участь у заході, що проходив у будівлі Ради Європи, крім очільників НААУ, взяли представники Федеральної палати адвокатів Німеччини (BRAK), Генеральної ради адвокатури Англії та Уельсу, Австрійської палати адвокатів (ÖRAK), Асоціації фламандських адвокатських палат (OVB), Адвокатури Бельгії та Люксембургу, Чеської адвокатської палати (ČAK), Польської асоціації юрисконсультів (KIRP).

Під час зустрічі відбулася дискусія щодо сучасних викликів для адвокатської професії в Європі. Серед ключових тем: професійна таємниця адвоката у світлі рішення ЄСПЛ у справі «Černý та інші проти Чехії», фінансовий моніторинг, використання штучного інтелекту в роботі адвоката, інші питання спеціального професійного та етичного регулювання. Також учасники заходу обговорили найкращі стандарти допуску до професії, дисциплінарної відповідальності, виборів органів адвокатського самоврядування та професійного розвитку.

На завершення зустрічі учасники поділилися міркуваннями щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката.

Представники НААУ поінформували колег про стан виконання Дорожньої карти з питань верховенства права, схваленої розпорядженням Кабміну від 14.05.2025 № 475-р, її цілі та заходи у частині реформування адвокатури. Європейських партнерів запросили долучатися до обміну досвідом, зокрема щодо імплементації європейських стандартів у сфері адвокатської діяльності, дисциплінарних процедур та професійної освіти.