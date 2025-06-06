Інтерфакс-Україна
Події
20:10 06.06.2025

Національна Асоціація адвокатів України закликала до виконання стандартів РЄ стосовно адвокатів

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Національна Асоціація адвокатів України закликала до виконання стандартів РЄ стосовно адвокатів

Нещодавно затверджена дорожня карта вступу до ЄС в частині реформи адвокатури апелює до європейських стандартів, які не існують, і була ухвалена з порушенням міжнародних принципів, вважає голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова.

Таку думку вона висловила під час круглого столу "Реформа адвокатури", організованого проектом ЄС "Право-Justice".

Як повідомлялося, 14 травня 2025 року розпорядженням Кабміну №475-р було схвалено дорожні карти за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС". Документом зокрема передбачається оновлення законодавства про адвокатуру шляхом його гармонізації з "європейськими стандартами" та кращими практиками.

За словами Ізовітової, не зрозуміло, які саме європейські стандарти мали на увазі автори чергової реформи. Оскільки на момент підготовки дорожньої карти формалізованих європейських стандартів у сфері адвокатури не існувало. "Французька, німецька, англійська, скандинавська моделі адвокатури — усі вони суттєво відрізняються одна від одної. І кожна з них є стандартом у своїй країні".

"Перш ніж говорити про реформу, слід чітко зазначити, на які саме стандарти посилаються ініціатори змін і в яких документах вони зафіксовані", додала голова НААУ.

Вона зауважила, що чинний Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" був ухвалений у 2012 році саме на виконання зобов’язань перед Радою Європи. І його відповідність стандартам було підтверджено у Спільному висновку Венеційської комісії, яка визнала його таким, що відповідає "європейським конституційним стандартам". А у травні цього року Рада адвокатських та правових товариств Європи (CCBE) визнала українські Правила адвокатської етики найкращими на європейському просторі.

Одночасно дорожня карта пропонує вирішити те, що вже фактично вирішено, наприклад, допуск іноземних адвокатів.

Ізовітова наголосила, що затвердження дорожньої карти відбулось без попередніх консультацій з НААУ. Але відповідно до Рекомендацій Ради Європи від 25 жовтня 2000 року та Основних принципів ООН щодо ролі адвокатів від 14 грудня 1990 року, будь-яке законодавство, яке регулює питання діяльності адвокатури, не може ухвалюватися без попереднього повідомлення та консультацій з професійною організацією адвокатів. І саме це є міжнародним принципом, який було порушено із затвердженням 14 травня дорожньої карти

Вона також зазначила, що "її затвердження свідчить про недотримання державою взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері незалежності професії адвоката. Тому аналіз фактів — посилання на стандарти, яких не існує, ігнорування справжніх європейських документів, порушення процедур, спроби реформувати систему, котра успішно функціонує — викликає обґрунтовану підозру стосовно прихованої мети авторів реформи перешкоджання вступу України в ЄС".

За словами Лідії Ізовітової, у день затвердження дорожньої карти європейські країни підписали Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката. Саме вона стала першим у світі міжнародним договором, який встановив формалізовані європейські стандарти адвокатури. І український експерт - заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій був віцепрезидентом комісії, яка розробляла цю Конвенцію.

Голова НААУ закликала не ігнорувати нові правові реалії. На її думку, "перш ніж реформувати українську адвокатуру, слід провести фахову оцінку відповідності чинного законодавства європейським стандартам, закріпленим у Конвенції. І лише після цього, за потреби, говорити про зміни".

"Адвокатура готова до конструктивного діалогу, але на основі реальних, а не вигаданих, міжнародних європейських стандартів", - резюмувала Ізовітова.

Теги: #стандарти #рє #наау #дорожня_карта

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