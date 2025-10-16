Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що гарантії безпеки для України є складовою Дорожньої карти оборони до 2030 року.

Про це вона сказала у четвер в Брюсселі на пресконференції, присвяченій презентації Дорожньої карти оборони 2030.

"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною дорожньої карти", - сказала вона.

Каллас наголосила, що "найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість та сильна українська армія".