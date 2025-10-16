Інтерфакс-Україна
Події
15:15 16.10.2025

Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.

1 хв читати
Каллас: Гарантії безпеки для України є частиною Дорожньої карти оборони до 2030 р.
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що гарантії безпеки для України є складовою Дорожньої карти оборони до 2030 року.

Про це вона сказала у четвер в Брюсселі на пресконференції, присвяченій презентації Дорожньої карти оборони 2030.

"Україна все ще є першою лінією оборони Європи. Саме тому гарантії безпеки для України також є частиною дорожньої карти", - сказала вона.

Каллас наголосила, що "найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська оборонна промисловість та сильна українська армія".

Теги: #дорожня_карта #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 16.10.2025
Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

Кубілюс: Дорожня карта оборони-2030 містить обіцянку реалізувати закон про репарації для України до кінця 2025 р.

14:47 16.10.2025
Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

Дорожня карта оборони ЄС до 2030 р. включає Україну

14:44 16.10.2025
Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

Єврокомісія представила нову Дорожню карту оборони, спрямовану на зміцнення оборонного потенціалу до 2030 р.

19:19 13.10.2025
ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

ЄС намагається досягти результату щодо 19-го пакету санкцій до саміту, який відбудеться наступного тижня - Каллас

19:18 13.10.2025
Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

16:28 13.10.2025
Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

14:25 13.10.2025
В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

В ЄС цього тижня буде представлена дорожня карта європейської оборони - Каллас

14:17 13.10.2025
ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

16:57 03.08.2025
Шмигаль представив Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО

Шмигаль представив Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО

19:30 01.07.2025
МВФ зобов’язав Україну до кінця липня-2025 підготувати дорожню карту для усунення прогалин у структурі ІСІ

МВФ зобов’язав Україну до кінця липня-2025 підготувати дорожню карту для усунення прогалин у структурі ІСІ

ВАЖЛИВЕ

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Аварійні відключення скасовано в Києві та низці областей, на Прикарпатті підтвердили введення графіків для промисловості

ПС ЗСУ: РФ атакувала 357 різними засобами, є прямі ураження 14 ракетами та 37 ударними БпЛА

Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України – СЕО "Нафтогазу"

Екстрені відключення е/е в Києві та 9 областях – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Ексміністр транспорту РФ засуджений до 15 років позбавлення волі

Ворог завдав удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ в тилу, є поранені та загиблі - ОК "Південь"

Російський БпЛА влучив біля багатоповерхівки в Харкові - без постраждалих, уточнює мер

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

СБУ назвала російську заяву про спецоперацію "Павутина" спробою ворога виправдати власний провал

Генштаб ЗСУ: В операції у Покровському районі втрати ворога досягли 14 тис. осіб, ЗСУ звільнили 182,8 кв. км території

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

"Харківобленерго" підтвердило введення обмежень для промисловості з 16:00, аварійні відключення в області скасовані

Україна та Польща підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері ОПК

Шмигаль про підсумки "Рамштайн": Партнери зробили нові внески в PURL на суму щонайменше $422 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА