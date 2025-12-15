Інтерфакс-Україна
18:37 15.12.2025

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас вважає, що тільки українці можуть вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру, але переконана, що в разі відмови від членства в НАТО Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки.

Про це вона сказала у понеділок в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"Міністр Сибіга (Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України – ІФ-У) пояснював (на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС – ІФ-У) складну позицію, а також те, наскільки вони відкриті до мирних переговорів і погоджуються на все, щоб мати мир, щоб проілюструвати, що Росія не хоче цього миру", - розказала вона.

За словами Каллас, український міністр не вдавався у деталі питання відмови від членства в НАТО. "Він більше не пояснював цього, але, звичайно, ми знаємо, що НАТО закріплено в їхній Конституції, тому, якщо вони погодяться на це, то спочатку нам потрібно - всім державам-членам і всім країнам, американцям, дати їм дуже, дуже сильні, відчутні гарантії безпеки, не лише на папері, але й дійсно відчутні, наприклад, скільки військ на місцях, скільки можливостей, тому що це єдине, що їх дійсно захищає. Тож я вважаю, що це має йти пліч-о-пліч із надзвичайно сильними гарантіями безпеки, але зрештою, українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру для українського народу", - пояснила вона свою думку.

Разом з тим, Високий представник висловила переконання, що для того, щоб мати сталий, довгостроковий мир у Європі, потрібні поступки з боку Росії. "Тиск на Росію – це наша політика. Ми чітко бачимо, що вони не в найкращому становищі, і якби наші союзники зробили те саме, я думаю, що ми були б дуже сильними і з точки зору Росії", - зауважила Каллас.

