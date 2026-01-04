Інтерфакс-Україна
Події
23:13 04.01.2026

Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

2 хв читати

Європейський Союз підтримує мирний перехід до демократичного ладу у Венесуелі з повагою до суверенітету цієї країни, заявила високий представник ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

Заява щодо наслідків втручання США у Венесуелу, яку підтримали 26 держав-членів ЄС, оприлюднена в її соцмережі Х.

"ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та наркоторгівлею, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі. Водночас ЄС наголошує, що ці виклики повинні вирішуватися шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету", - сказано в заяві.

Висока представниця повторила позицію ЄС, згідно з якою Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента. Євросоюз виступає за мирний перехід до демократії, який має забезпечити керівництво Венесуели, з повагою до її суверенітету.

"Право венесуельського народу визначати своє майбутнє має поважатися", - підкреслила Каллас.

За словами Каллас, Євросоюз перебуває у тісному контакті зі США, а також з регіональними та міжнародними партнерами, "аби підтримувати та сприяти діалогу з усіма залученими сторонами, що приведе до переговорного, демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи під керівництвом венесуельців".

Крім того, у своїй заяві Європейський Союз закликає всіх учасників до спокою та стриманості, щоб уникнути ескалації та забезпечити мирне вирішення кризи та нагадує, що за будь-яких обставин принципи міжнародного права та Статуту ООН повинні дотримуватися. "Члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй несуть особливу відповідальність за дотримання цих принципів як основи міжнародної архітектури безпеки", - зазначається в заяві.

"У цей критичний час вкрай важливо, щоб усі сторони повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в'язні, які зараз утримуються у Венесуелі, повинні бути беззастережно звільнені. Консульські органи держав-членів ЄС тісно співпрацюють, щоб захистити безпеку громадян ЄС, зокрема тих, хто незаконно утримується у Венесуелі", - підкреслюється в документі.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2007902058876448897

Теги: #венесуела #каллас #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 04.01.2026
Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

Рубіо: США не ведуть війну проти Венесуели

18:25 04.01.2026
Венс заявив про причетність Венесуели до наркотрафіку та фінансування латиноамериканських картелів

Венс заявив про причетність Венесуели до наркотрафіку та фінансування латиноамериканських картелів

07:33 04.01.2026
Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

Іспанія не визнає втручання, яке порушує міжнародне право – Санчес

07:27 04.01.2026
Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

Канадський уряд вітає можливість свободи для венесуельського народу - Карні

02:01 04.01.2026
Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

Юридична класифікація операції США у Венесуелі є складною - Мерц

01:23 04.01.2026
Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

Літак з Мадуро на борту прибув до Нью-Йорка – ЗМІ

00:07 04.01.2026
Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

Ми прагнемо безпечного та мирного передання влади легітимному уряду Венесуели – Стармер

23:47 03.01.2026
Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

Рада Безпеки ООН з приводу дій США у Венесуелі має зібратися в понеділок - ЗМІ.

16:19 03.01.2026
Інтеграція України до ЄС є одним із наріжних елементів "Пакету процвітання" - Качка

Інтеграція України до ЄС є одним із наріжних елементів "Пакету процвітання" - Качка

13:45 03.01.2026
Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

Каллас про події у Венесуелі: Ми закликаємо до стриманості

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

ОСТАННЄ

На Гуляйпільському напрямку знову найбільше ворожих атак - Генштаб

США використовували всі законні можливості для мирного вирішення питання щодо Мадуро – директор ФБР

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

РФ в неділю здійснила майже 30 атак на Дніпропетровщину, пошкоджена цивільна інфраструктура

"Укренерго" в понеділок застосовуватиме обмеження постачання електроенергії у більшості регіонів України

Зеленський провів співбесіди з кандидатами на посади голів ОВА та анонсував скорі призначення

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Зеленський звільнив Дейнеку з посади голови ДПСУ

Кількість загиблих під завалами в центрі Харкова зросла до 6 людей – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА