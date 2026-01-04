Каллас: ЄС підтримує мирний перехід до демократії у Венесуелі

Європейський Союз підтримує мирний перехід до демократичного ладу у Венесуелі з повагою до суверенітету цієї країни, заявила високий представник ЄС у закордонних справах Кая Каллас.

Заява щодо наслідків втручання США у Венесуелу, яку підтримали 26 держав-членів ЄС, оприлюднена в її соцмережі Х.

"ЄС поділяє пріоритет боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та наркоторгівлею, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі. Водночас ЄС наголошує, що ці виклики повинні вирішуватися шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету", - сказано в заяві.

Висока представниця повторила позицію ЄС, згідно з якою Ніколас Мадуро не має легітимності демократично обраного президента. Євросоюз виступає за мирний перехід до демократії, який має забезпечити керівництво Венесуели, з повагою до її суверенітету.

"Право венесуельського народу визначати своє майбутнє має поважатися", - підкреслила Каллас.

За словами Каллас, Євросоюз перебуває у тісному контакті зі США, а також з регіональними та міжнародними партнерами, "аби підтримувати та сприяти діалогу з усіма залученими сторонами, що приведе до переговорного, демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи під керівництвом венесуельців".

Крім того, у своїй заяві Європейський Союз закликає всіх учасників до спокою та стриманості, щоб уникнути ескалації та забезпечити мирне вирішення кризи та нагадує, що за будь-яких обставин принципи міжнародного права та Статуту ООН повинні дотримуватися. "Члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй несуть особливу відповідальність за дотримання цих принципів як основи міжнародної архітектури безпеки", - зазначається в заяві.

"У цей критичний час вкрай важливо, щоб усі сторони повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в'язні, які зараз утримуються у Венесуелі, повинні бути беззастережно звільнені. Консульські органи держав-членів ЄС тісно співпрацюють, щоб захистити безпеку громадян ЄС, зокрема тих, хто незаконно утримується у Венесуелі", - підкреслюється в документі.

